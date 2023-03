Ment a Covid, jött az influenza, illetve a különböző légúti fertőzések, amitől már a decemberi gyógyszerforgalom értéke is rekordra ugrott, és növekedést jelez az év eleji statisztika is. Ezzel párhuzamosan az eladott dobozok számát tekintve az előző évhez képest 1 százalékos csökkenés állt be januárban. Influenzaszezon nélkül még nagyobb lett volna a visszaesés. Még úgy is, hogy egyébként a 2022. januárihoz mérten idén januárban 7,4 százalékkal több, összesen 632 ezer doboz vényköteles, támogatott antibiotikumot értékesítettek a hazai gyógyszertárak – tudta meg a Világgazdaság Farsang Bencétől, a Hiflylabs Zrt. adatelemzőjétől.

A krónikus betegek egy-egy adag gyógyszer elhagyásával igyekeznek sprórolni.

Többet költöttünk fertőzés elleni szerekre és szorongáscsökkentőre, amiben az inflációnak és a távolságtartás megszűnésének egyaránt szerepe van.

Míg az előző két évben a patikákban ragadt az év eleji antibiotikumkészlet nagy része, idén megnőtt a kereslet, mert nőtt a betegszám.

Beszédes a támogatott vényköteles antidepresszánsok forgalmának alakulása, amely a Hiflylabs adatelemzőjének tájékoztatása szerint idén januárban 1 milliárd 50 millió forintot tett ki, csaknem pontosan annyit, mint a Covid előtti évben, azaz 2019 januárjában. Akkor, vagyis három éve 1 milliárd 48 millió forint értékben forgalmaztak ilyen termékeket a gyógyszertárak. Ez az adat visszatérést, illetve újbóli növekedést jelez, ugyanis 2021-ben 918 millióért, 2022 első hónapjában pedig 980 millió forintért forgalmaztak vényköteles antidepresszánst a patikákban.

A dobozszámok idén a várakozások szerint minden termékkörben csökkennek majd, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) legutóbbi prognózisa szerint éves szinten 2–5 százalékkal. A vásárlóerő csökkenése már januárban megmutatkozott, amikor a szövetség adatai szerint csaknem 4 százalékkal kevesebb doboz vényköteles, 6 százalékkal kevesebb nem vényköteles és csaknem 10 százalékkal kevesebb egyéb terméket vásároltak a gyógyszertárakban a betegek.

Mindennek később jelentkeznek majd a szövődményei, ugyanis most a krónikus, azaz rendszeresen gyógyszert szedők úgy spórolnak, hogy kihagynak egy-egy adag gyógyszert, hogy tovább tartson a megvásárolt készlet.

Az átlagköltés még így is emelkedett, a tb-támogatott vényköteles gyógyszert szedők dobozonként átlagosan 2350 forintot hagynak a patikában, ez tavaly januárban 2100 forint volt

– ismertette Farsang Bence. Rámutatott: a tb-támogatott vényköteleseknél nem történhetett tényleges áremelkedés, csak az új gyógyszerek drágábban kerülnek a támogatási körbe, és a betegek jobban bíznak az új fejlesztésű szerekben.

A Covid több fronton írta át a gyógyszerforgalmi statisztikát.

Az elmúlt két évben ugyanis nagyon sok krónikus beteg elhunyt, ezek a krónikus betegek eltűntek a támogatott gyógyszervásárlók közül, ami összességében szintén hozzájárult a támogatott gyógyszerfogyasztás csökkenéséhez. Idővel majd belépnek a jelenlegi, népes ötvenes korosztályból a majdani krónikus betegek a rendszerbe.

Míg Budapest egyes részei akár Németország is lehetnének, olyan jó egészségi állapotú, átlag alatti gyógyszermennyiséget fogyasztó idősek és fiatalok lakják, fokozatosan lépnek be immár hagyományosan a krónikus betegek körébe elsőként a vidéki férfiak, majd a vidéki nők, és végül a fővárosi férfiak és nők a statisztika alapján.

A betegek jobban bíznak az új fejlesztésű szerekben.

