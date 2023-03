Szinte mit sem javult a női vállalkozások helyzete Magyarországon a legutóbbi évtizedben, az akadályok is megkövültek, ezért is indítja be a Visa a külföldön már sikeres támogatói és mentoráló programját, a „She’s Next”-et idehaza is: a kétmillió forintos pénzügyi támogatás mellé 12 hónapos, vállalkozásra szabott mentorálást is kap az öt nyertes pályázó.

Mától jelentkezhetnek a programra női vállalkozások.

Fotó: Klaus Vedfelt

Az Opten adatbázisa szerint a nemek alapján egyértelműen elkülöníthető vállalkozások aránya Magyarországon 169 856:70 319 a férfiak javára, azaz 2,4-szer kevesebb nő vállalkozik. Évtizede ugyanez a mutató 2,7 volt, tehát minimális a javulás – miként Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztésért felelős igazgatója megjegyezte: „Haladunk, de nagyon lassan.”

Az sem változik, mely szektorokban vállalkoznak a hölgyek, ezek erősorrendben a következők:

Szépségipar, fizikai jólét Humánegészségügy, szociális ellátás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Oktatás

Sokan azt sem tudják, kihez fordulhatnának

Minden második magyar nő számára kihívást jelent vállalkozásának finanszírozása, és a korösszetétel sem optimális: némi meglepetésre minél fiatalabbak a nők, annál kevésbé valószínű, hogy vállalkozásba fogjanak.

Az Ipsos kutatása további három fő problémapontot azonosított:

Pénzügyek: majdnem minden negyedik magyar kis- és középvállalkozó előítéletekkel találkozott, amikor vállalkozásához forrást kívánt bevonni.

Önbizalom: a férfiak gyakran magabiztosabbak Magyarországon, a nők több mint fele vallott önbizalomhiányról, a férfiaknál ez az arány 50 százalék alatt marad.

Teljesen egyedül: a női vállalkozók több mint fele nem tudja, hova forduljon segítségért pénzügyi, jogszabályi kérdésekben vagy ha továbbképezné magát.

Az utóbbi tételhez tartozik, hogy a megkérdezettek 62 százalékának nem lenne anyagi vagy szakmai forrása, ha hirtelen szüksége lenne rá, és 52 százalék azt sem tudná, hova és kihez fordulhatna a problémájával.

A magányosság alapélménye minden vállalkozónak, ám ez nőként még inkább jellemző: az ember rendkívül egyedül érzi magát

– mondta D. Tóth Kriszta, a program nagykövete. Kifejtette, hogy manapság nincs már bombabiztos üzleti terv, ezért fontos a vállalati és személyes reziliencia. Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője hozzátette: a saját vállalkozásukat működtető nők egyedi kihívásokkal szembesülnek, például nehezen vagy egyáltalán nem jutnak a fejlődésükhöz szükséges forráshoz és mentori támogatáshoz.

Május 21-ig lehet pályázni

Mindezekre adott válaszlehetőség a Visa „She’s Next” projektje, amely többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, Írországban és Lengyelországban már sikeresen fut, mostantól pedig Magyarországon is lehet pályázni.

A kétmillió forintos pénzügyi támogatást és 12 hónapos, a vállalkozásra szabott egyéni mentorálást is magába foglaló fődíjakra

olyan vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek többségi tulajdonosa nő, vagy az üzleti tevékenységet nő végzi, a vállalkozást 2021. január 1. előtt már bejegyezték, a megelőző évet pozitív üzleti eredménnyel zárta, most pedig a bővülés, továbbfejlődés a következő célja.

Elvárás, hogy a cég rendelkezzen digitális jelenléttel, ami lehet honlap, webshop vagy aktívan használt közösségimédia-oldal is. A pályázóknak le kell írniuk vállalkozásuk történetét, utalniuk kell arra, mi inspirálta őket az elindítására, valamint ki kell emelniük a kihívásokat, amelyekkel gyakran szembesülnek.

A vállalkozói magányosságon is segítene a Visa projektje.

Fotó: Getty Images

Mától egészen május 21-én éjfélig a Visa magyar nyelvű honlapján lehet beadni a pályázatokat, amelyekből a Visa programpartnere, az ImpactLab készít top tízes listát. Akik erre felkerülnek, azokat a június 15-i „Pitch day” délelőttjén felkészítik a délutáni előadásukra, amiket a nyolctagú zsűri bírál el, majd kihirdeti az öt győztest.

Igenis, lehet segítséget kérni

A sikertörténetek közé tartoznak olyan vállalkozások, mint például egy komposztálható evőeszközöket gyártó vietnámi cég, a természetet közelebb hozó gyermekjátékokat készítő lengyel vállalat, speciális táncosruhákat készítő litván vállalkozás, valamint az a csoport is, amely Ukrajnából a háború elől menekült Lengyelországba, ahol a szintén menekült gyermekek fejlesztésére és családjaik támogatására koncentrál a biztonságos és békés fiatalkor érdekében.

A 2020-as indulás óta a Visa világszerte több mint 2,8 millió dollárt (998 millió forintot) fordított több mint 260 női vállalkozónak nyújtott támogatásra és mentorálásra a She’s Next program keretében.

„Most azt vázolhatjuk fel a pályázóknak, hogy lehet segítséget kérni, mert van kitől” – tette még hozzá D. Tóth Kriszta. „Én történetet keresek, olyanokat, akik nemcsak értik, hanem érzik is a vállalkozásukat.”