Naponta egy magyar család eljátssza a vagyonát a neten a csalók miatt „Legyünk mindig egészségesen gyanakvók!” – ez volt a legfőbb üzenete a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és az Igazságügyi Minisztérium rendezvényének, amelyen a KiberPajzs-programról és az MNB hamarosan bevezethető visszaélés-figyelő rendszeréről számoltak be. A hozzászólások közös eleme volt, hogy a koronavírus-járvány miatt egy-két év alatt egy-két évtizednyit ugrottunk az időben: mivel szinte mindenki otthonlétre kárhoztatott, az életünk túlnyomó része átkerült a digitális térbe. Így kezdtünk home office-olni és videókonferenciázni a kanapéról, sőt, iskolai tanulmányokat végezni, élelmiszereket és egyéb termékeket, illetve szolgáltatásokat is otthonra rendelni, amelyek révén megugrott az online fizetések darabszáma és értéke is. Ezáltal a néhány éve még akár az ATM-ekkel trükköző bűnözők is átköltöztek a kibertérbe: az online elkövetett csalások és visszaélések mértéke azóta is erősen növekvő tendenciát mutat. „Minden nap egy magyar családot úgy megtévesztenek, hogy több évtizedes keresetüket átutalják, vagy teljes hozzáférést adnak hozzá” – mondta az átlagolva is rémisztő helyzetről Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Kifejtette, hogy az újszerű digitális világ nemcsak új lehetőségeket jelent, hanem új veszélyeket is hordoz magában.