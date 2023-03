Orbán Viktor: a legfontosabb kérdés a gazdaság lesz a következő négy évben

A háborúból ki fogunk maradni - szögezte le a miniszterelnök, ami annak is köszönhető, Magyarországon nincsen koalíciós kormány. Emellett azt is mondta, a családvédelmi és rezsitámogatási rendszer is fenn fog maradni. Egyúttal köszönetet mondott a gazdasági szereplőknek.

Nem kell félnetek, jó lesz

- zárta beszéde végén a kormányfő.