Az M1-es autópályán szombaton bekövetkezett tömegbaleset után már a biztosítókhoz is megérkeztek az első kárigények, sőt az egyik cascós ügyfél esetében már a kárszemle is lezajlott, és napokon belül érkezhet a totálkár kifizetése is – derül ki a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) által kedden kiadott közleményből.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

A tájékoztatás szerint egy másik társasághoz is érkezett már kárbejelentés casco alapján, ám itt a szemle még nem történt meg, mivel az érintett autót a rendőrség egy zárt telephelyen tárolja. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy mind a két biztosító soron kívüli eljárást ígér. A Mabisz a teendők ügyében felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, amely a további eljárás menetéről közleményben tájékoztatja a nyilvánosságot.

Először a cascoszerződéssel rendelkezők juthatnak hozzá pénzükhöz, nekik ahhoz a biztosítóhoz kell fordulniuk, ahol a szerződést megkötötték.

A tömegkarambol sérültjei, illetve az autók üzemeltetői a károsult jármű felelősség biztosítójánál, illetve a Mabisznál jelenthetik be igényeiket.

A közlemény jelzi, hogy érdemes végiggondolni, milyen egyéb – például baleset- vagy más kiegészítő- – biztosítással rendelkezünk, amely adott esetben téríthet.

Akik nem rendelkeznek a fentebbi biztosításokkal, azok is számíthatnak arra, hogy a hazai biztosítói közösség – saját, a tömeges kárrendezésre vonatkozó belső szabályozása keretében – az adott élethelyzetben lényegi segítséget nyújtó, jogcím nélküli előleget fizet. A végleges kárrendezésnél ezzel attól függően kell majd elszámolni, hogy megállapítható-e vagy sem az érintett részbeni, illetve teljes felelőssége a keletkezett károkért – zárul a közlemény.