Szijjártó Péter: Magyarországon fizikailag lehetetlen megoldani a fűtést orosz gáz nélkül

Habár a magyar kormány dolgozik az ország energiaellátásának diverzifikálásán, a külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy orosz gázra mindig is szüksége lesz hazánknak. Szijjártó kifejtette, hogy öt-nyolc év múlva ugyan több forrásból is érkezik majd energiahordozó Magyarországra, de az orosz import továbbra is fontos marad.

55 perce | Szerző: VG/MTI

55 perce | Szerző: VG/MTI