Nagy segítséget jelentett a hazánkban működő élelmiszeripari vállalkozások számára a múlt év októberében elindított energiaköltség-támogatási program.

A feldolgozóipari KKV energiaköltség- és beruházástámogatási program keretében eddig mintegy 300 élelmiszeripari cég pályázott sikeresen. A költségvetésből így mintegy hárommilliárd forintnyi támogatást kaptak az érintett vállalkozások – derült ki Nagy István agrárminiszter képviselői kérdésre adott válaszából.

Számos pékség pályázott sikeresen az energiaköltségek növekedését kompenzáló támogatásra. Fotó: Koncz György

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium október 20-án nyitotta meg a felhívást, amelynek köszönhetően az energiaintenzív termelő kis- közepes vállalkozások növekvő energiaköltségeik finanszírozásához kérhettek állami segítséget. A programban az előző év azonos időszakához viszonyított energiaköltség-emelkedés 50 százalékát vállalja át az állam a pályázaton nyertes feldolgozással foglalkozó vállalkozásoktól.

A vissza nem térítendő közvetlen támogatást a cégek 2022. október, november, december és 2023. január, február, március havi energiaszámlák fedezésére használhatják fel.

A 2022-es év számos kihívás és váratlan nehézség elé állította a magyar gazdaság minden egyes ágazatát. Az orosz-ukrán háború, illetve a válaszul érkező brüsszeli szankciók okozta energiaválság miatt a kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be a gazdasági szereplők energiaköltségeinek mérséklésére, amelyek természetesen az élelmiszer-termelés szereplői számára is elérhetők voltak – emlékeztetett válaszában a miniszter.

A tárcavezető jelezte: a program keretében energiahatékonysági beruházások támogatására is lehetett pályázni, a támogatási kérelmek benyújtása jelenleg is zajlik.

Az energiahatékonyságot növelő beruházások ösztönzése érdekében a Széchenyi-kártya program keretében hitelt igénylő kkv-k önerő-támogatásban is részesülhetnek, vagyis kedvezményes kamatozás mellett a bankok által elvárt önerő előteremtésében is segítséget kaptak. Az önerő kiegészítő támogatására 2023. december 15-ig pályázhatnak az érintettek.

Az élelmiszergyártók mellett a kisebb kereskedőknek is segítő kezet nyújtott a kormány, a Magyar falu program keretében a kistelepülési élelmiszerüzletek pályázhattak januárban működési támogatásra, az elnyerhető támogatás maximális értéke üzletenként 3 millió forint. Az idén új pályázati lehetőség nyílt a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek részére is, amelyek boltonként akár 3,5 millió forintos támogatást is kaphatnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Török János / Délmagyarország)