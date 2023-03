Hétfőtől 10 százalékkal emelkednek a budapesti taxis tarifák – erről még január végén döntött a fővárosi közgyűlés. Ez azt jelenti, hogy március 6-tól

az alapdíj 1000-ről 1100 forintra,

a kilométerdíj 400-ról 440 forintra,

a percdíj pedig 100-ról 110 forintra emelkedik.

Hiába az újabb emelés, a taxisok nem elégedettek (Fotó: Bánkúti Sándor/MW Bulvár)

A díjemelést a városháza azzal indokolta, hogy a taxisoknak érezhető költségemelkedéssel járt a üzemanyagok ársapkájának decemberi eltörlése. Azt is megjegyezték, hogy a díjemelési javaslattal a taxis szervezetek (City Taxi, 6x6 Taxi, Főtaxi, NSZ, OTSZ, Taxi 4) fordultak a közgyűléshez. Az persze igaz, hogy a 480 forintos hatósági ár megszűnésével minden autósnak, így a taxisoknak is extraköltséget jelent a korábbiakhoz képest a piaci árszint visszatérése, de a tarifa drágításra adott magyarázat két okból is sántít.

Már a korábbi drágításnál is az ársapka kivezetésére hivatkoztak

Az egyik, hogy az utasok azzal szembesülnek, hogy bő fél év leforgása alatt a főváros másodjára emeli meg a taxitarifákat. Tavaly május 9-étől lépett hatályba az első emelés, akkor az alapdíj 700-ról 1000 forintra, a kilométerdíj 300-ról 400-ra, a percdíj pedig 75 forintról 100 forintra nőtt, ami most tehát 1100, 440 és 110 forintra ugrik fel. Vagyis 10 hónapon belül összesen

az alapdíj már 57, a kilométerdíj 47, a percdíj pedig szintén 47 százalékkal drágult. Ez a mérték minden, csak nem normális árképzés.

Ráadásul (és ez a második probléma) határozottan visszás az az állítása, hogy a drágítást az üzemanyagárstop kivezetése indokolja. Ezt az érvelést ugyanis egyszer már elsütötték, éppen a 2022. tavaszi, az imént felidézett tarifaemeléskor. Akkor a főváros azzal indokolta a 35 százalékos emelést – miközben a saját kimutatásaik szerint csak 20 százalékkal nőttek a vállalkozások költségei –, hogy "előre beárazták a benzinárstop kivezetését". Ezek szerint nem egészen, hiszen tíz hónappal később újra ugyanerre hivatkozva nőnek az árak.

A taxisok se örülnek a tarifa emelésének

A mostani 10 százalékos emelésről a Világgazdaságnak nyilatkozó taxisok korábban egyértelműen azt mondták, hogy az semmire nem elég, és nem ezt kérték. Szerintük a 10 százalékos emelés decemberben lett volna aktuális, és csak úgy lett volna elfogadható, ha a tavasszal azt még egy korrekció követi. Csakhogy decemberben ezt be se vitték a közgyűlés elé. Ezért a taxisok a januári tárgyalásokra már egy 1500-400-110 forintos egyszeri emelés kérésével érkeztek, azzal megfejelve, hogy legyen egy 1000 forintos kiállási díj is. Ezt azonban figyelmen kívül hagyta a városvezetés, és inkább a decemberi javaslatot tűzte napirendre a január végi közgyűlésre. Ebben pedig kizárta annak a lehetőségét, hogy további emelésről lehessen egyeztetni 2023-ban.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az Inforádiónak arról beszélt, hogy 22 százalékos drágítás lenne indokolt. Ennek kapcsán a taxis szakma képviselői levelet is írtak Karácsony Gergely főpolgármesternek, akitől időpontot is kaptak az újabb egyeztetésre. Ez furcsa módon éppen a március 6-i napra esik, amikor hatályba lép a 10 százalékos emelés.