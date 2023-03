Leterheltek a magyar radiológusok, segít a mesterséges intelligencia Zöldi Péter szerint a radiológusok – akik a különböző képalkotó vizsgálatokat kielemzik – száma ez elmúlt években nem változott, továbbra is 1200–1300 közé tehető Magyarországon. A fiatalabb generáció manapság egyaránt ért a komputertomográfiához és a mágneses rezonanciához, míg az újonnan belépők egyenesen szakértői lehetnek ezeknek a területeknek. Ahogyan a berendezések, úgy a vizsgálatok száma is megnőtt az elmúlt években, így a radiológusok is egyre leterheltebbek, ezért egyre szélesebb körben válik elérhetővé több olyan, akár csak itthonra, akár külföldre is leletező orvosi hálózat, amely lehetővé teszi, hogy a vizsgálattól eltérő helyen legyen a leletezés – CT-nél, MR-nél akár azonnal is, de legkésőbb három munkanapon belül. A sztrókot elszenvedők esetén pedig ott van a mesterséges intelligencia (MI), amely a CT-vizsgálat után nemcsak a betegség típusát és súlyosságát állapítja meg, de az eredményről azonnal értesíti a régiós sztrókközpont ügyeletes orvosát is.