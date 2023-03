Kormányrendelet jelent meg a hétvégi Magyar Közlönyben az oltottságot igazoló hatósági igazolvány kiállításának megszüntetéséről. Emiatt egyes jogszabályokat hatályon kívül is kell helyezni. A megszüntetés február eleje óta ismert volt, akkor erről a Kormany.hu hivatalos kormányzati portál számolt be. Most a részletek is kiderültek.

A hatósági igazolvány plasztikkártya, amely tanúsítja, hogy tulajdonosát beoltották a SARS-CoV-2 koronavírus elleni vakcinával és védettnek tekinthető. (Fotó: Róka László)

A kabinet a következőket rendelte el:

hatályát veszti a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról szóló kormányrendelet. Ez az a jogszabály, amely alapjaiban meghatározta, mi a védettségi igazolvány és mire való.

hatályát veszti a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet 9. mellékletének 32. sora. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy innentől kezdve a kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyei közül kikerül a védettségi igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem benyújtása, valamint a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos panaszok kezelése.

Mindez a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, azaz március 25-én.

Azt is rögzítették, hogy a folyamatban lévő, a védettségi igazolvány kiállítására, pótlására vagy cseréjére irányuló eljárást megszüntetik, de amennyiben a fizikai előállítása már megtörtént, úgy az ügyfélnek az elkészült okmány kézbesíthető. Az is kiderült ugyanakkor hogy a már létező hatósági igazolvány a megjelenített adatok igazolására felhasználható marad. Ugyanez vonatkozik az uniós digitális Covid-igazolványra is. De fontos, hogy a védettségi igazolvány csakis más, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány felmutatásával együtt használható.

Korábbi híradások szerint az állam mintegy 8 millió védettségi igazolvány legyártását rendelte meg az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-től.