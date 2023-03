Viszik a magyar bárányt, mint a cukrot

Nagy a kereslet a bárányok iránt az idei húsvéti szezonban, ami az árakat is felfelé hajtja. A hazai bárányok jelentős része még mindig Olaszországba kerül, de az osztrák, a német és a svájci piacra is szállítanak a magyar tenyésztőktől. A múlt évi aszály ugyanakkor továbbra is nagy fejtörést okoz a gazdáknak, a takarmányhiányt pedig a hűvös időjárás és az állami területekre vonatkozó szabályok miatt legeltetéssel sem tudják egyelőre pótolni a gazdák.

39 perce | Szerző: Köpöncei Csilla

