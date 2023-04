A második csapás: elveheti a magyarok vízummentességét Amerika

Alapesetben valószínűtlen lenne, hogy David Pressman amerikai nagykövet súlyos döntést jelent be, ám politikai okokból akár ez is megtörténhet szerdán. De akár újabb egyezmény felmondása és a vízummentesség visszavonása is szóba kerülhet.

11 perce | Szerző: Klein Ron

11 perce | Szerző: Klein Ron