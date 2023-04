Jó hír az autósoknak, hogy a hét közepén a dízel és a benzin ára is csökkenhet. Lehetséges hatásai alapján a fogyasztók számára talán ennél is kedvezőbb fejlemény, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a benzinkutakat is felvette az ellenőrizendő szereplők listájára. „A versenyhatóság kiemelten figyeli az üzemanyag-kiskereskedelmi szektort. A GVH panaszeljárás keretében vizsgálatot indított az egyik vidéki város több töltőállomása tekintetében” – közölte a Világgazdasággal a szervezet sajtóosztálya.

Fotó: Shutterstock

A hatóságnál hozzátették: üdvözlik, hogy megindult a verseny, és a benzinkutakon is csökkenésnek indultak a fogyasztói árak. – A Gazdasági Versenyhivatal a tiszta verseny őreként továbbra is mindent megtesz azért, hogy az infláció csökkenése a következő hónapokban is folytatódjon mind az élelmiszerek, mind az üzemanyagok területén. Ennek érdekében várhatók további hatósági intézkedések is – jegyezték meg sokat sejtetően a GVH-nál.

Puskalövésszerűen meginduló árak

A versenyhivatal közlése kapcsán érdemes feleleveníteni az üzemanyagok árának utóbbi időbeli mozgását. A drágulás már az orosz–ukrán háború előtt megindult, a kormány ezért 2021 novemberében ársapkát rakott az üzemanyagokra. A lakosság így nem szenvedte meg, amikor – 2022 júniusában – 780 forint fölé szökött a 95-ös átlagára, s azt sem, amikor a dízel literjéért 2022 októberében 850 forintnál is többet kértek. A rekordértékekhez képest mára jócskán visszaestek az árak, s az újabb csökkenésekkel bőven 600 forint alá megy mindkét féle hajtóanyag ára.

Összegezve: az elmúlt bő egy esztendőben hatalmas áringadozás jellemezte az üzemanyag-kiskereskedelmet, a GVH vizsgálata talán választ ad arra, hogy mindennek a piaci törvényszerűségeken túl más okai is voltak-e.

Jaj neked, infláció!

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol a versenyhivatal vizsgálódni kezd, ott csökkenhetnek az árak. A hatóságnál úgy vélik, nem csupán a véletlen művéről van szó. „A múlt héten lezárt, a tej és a tejtermékek piacán végzett gyorsított ágazati vizsgálat során is jellemző volt, hogy a GVH célzott vizsgálata, különböző hatósági eljárásai hozzájárulhattak az inflációs nyomás mérséklődéséhez, a fogyasztói árak csökkenéséhez” – írták lapunknak.