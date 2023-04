A több mint harminc éve működő, jelenleg 54 alkalmazottat foglalkoztató, élelmiszer- és dohányiparban alkalmazott csomagolástechnikai gépek gyártásával és exportálásával foglalkozó, magyar tulajdonú cég 171,8 millió forintos támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop), és ezzel 245,4 millió forintos fejlesztést hajtott végre.

A vállalat pécsi telephelyén egy CNC megmunkálóközpontot és egy öt tonna teherbírású futódarut szerzett be, üzem- és raktárcsarnokot épített és informatikai fejlesztéseket hajtott végre versenyképessége, kapacitása növelése és piaci pozíciójának megerősítése érdekében.

A komplex beruházás segítségével a Somapak Kft. egy újabb lépést tett annak irányába, hogy a cég ne kizárólag a már eddig kialakított működés keretein belül teljesítsen jól, hanem folytassa az innovációvezérelt növekedést, melynek egyik kulcsa a korszerű eszközpark és infrastruktúra rendelkezésre állása - írták a cég közleményében.

Az olasz-magyar vegyesvállalatként alapított cég 1995-ben teljes mértékben magyar - családi tulajdonú - társasággá vált. A Somapak profilja évről-évre bővült: 2002-től tevékenységi körük CNC-alkatrészgyártással, illetve lemeztechnológiával is gyarapodott.

Bognár Balázs, ügyvezető az MTI érdeklődésére közölte, a román, horvát és szlovák piacokra is termelő társaság 2022-ben 1,425 milliárd forint nettó árbevétel, azon belül 110 millió forintos export mellett, mintegy 350 millió forintos eredményt ért el. Az idén szeretnék tartani a tavaly elért eredményeket és létszámot.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a társaság nettó árbevétele 2021-ben 1,668 milliárd forint volt, több mint 328 milliós adózott eredménnyel, míg egy évvel korábban 902 milliós bevétel mellett 220 millió forintos profitot szerzett.