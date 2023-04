A 16. limitált kiadású Hungaria pezsgő jelent most meg – a piaci nyomás kívánja ezt a cégtől, rendszeresen kell némi pezsgés a brand körül?

Igen is, és nem is. Egyrészt a Hungaria az évi több mint egy millió palackos eladásával olyan megbízható márka, amely fix vevőkörrel rendelkezik. Másrészt a gasztronómia folyamatosan keresi az újdonságokat, az egyedit, a különlegest, és ez a limitált tétel ennek a szakmának szól. Hogy ha egy szállodában egy fontos vendégnek szeretnének egy extra bekészítést, ha egy étteremben egy új ételpárosításon dolgoznak, ha egy bárban egy új koktélt készítenének, akkor legyen hova nyúlni. A nagykereskedelmi partnereink között is indul egy verseny ilyenkor, hogy ki tudja előbb beszerezni, előbb kiajánlani a terméket a gasztro vevőkörének, mert a fogyasztók részéről óriási a nyitottság.

A Limited Edition sorozat pezsgői 12-13 ezer palackot jelentenek,

ezt a mennyiséget az egyediség érdekében próbáljuk olyan speciális alapborokból és szőlőfajtákból elkészíteni – vagy mint ebben az esetben: összeházasítani –, amelyekkel talán még más borászatok nem kísérleteztek.

Fotó: Karaba Tünde

Most a Zöld veltelínihez és a Zenithez nyúltak – miért épp ezt a két alapbort házasították össze?

Előre gondolkodunk, és mindig azt nézzük, hogy melyek azok a kimagasló alapboraink, amelyekből két-három év múlva „bepezsgősítve” különleges buborékos ital készülhet. Ezt a két bort nagyon jó időpontban, nagyon jó savakkal szüreteltük, majd elkezdtünk ötletelni az értékesítési, a marketinges és a technológiai szakembereinkkel.

Az egészséges vitafolyamat végére egy klasszikus brut pezsgő született, amely a Zenittől nagyon kellemes, friss egres illatot hoz, utána érkezik ízben a Zöld veltelíni férfias savassága, amit igazán az ételpárosításokkal lehet majd megmutatni.

A Hungariára amúgy is jellemző, hogy gyümölcsös jegyeket hordoz, ez akkor is jól jön, ha valaki épp az édes pezsgőről szeretne átszokni a szárazra, mert ezek a gyümölcsös illatok és utána az első korty, kicsit megtéveszthetik az érzékeinket – a szó legjobb értelmében.

Még mindig az édes pezsgő viszi a pálmát itthon?

Igen, az adataink szerint ezt veszik a legjobban a vásárlók.

Viszont azt látjuk, hogy a hazai pezsgőfogyasztási kultúra változik,

az elmúlt három évben egyértelműen érzékelhető, hogy erősödött az a magyar fogyasztói réteg, amely keresi, illetve meg is engedheti magának a különleges, magas minőségű és értékű tételeket – akár tíz-húsz ezer forint fölötti árakon is. Ezt támasztja alá az is, hogy a champagne-piac hazai forgalmazói nagyon jó évet zártak tavaly és tavalyelőtt is.

A Törley hogyan tud lépést tartani ezekkel – a már nálunk is népszerű – külföldi champagne-márkákkal?

A Törley Kft. egy nemzetközi cégcsoport része. Az itthon is kapható termékeink közül a fő zászlóshajó – a névadó márka mellett – a Hungaria és a François. Ez utóbbiról nagyon sokan nem tudják, hogy a mi termékünk, pedig a reimsi Louis François volt Törley József kiváló pezsgőmestere, aki később saját céget alapított Magyarországon, és itt folytatta a munkát. Ezeken kívül a cégcsoport tagja a Mionetto, amely világviszonylatban vezető Prosecco márka, ahogy hozzánk tartozik a szintén világelső Cava pincészet, a Freixenet. Ráadásul, két champagne-házzal, a Laurent Perrier-vel és az Alfred Gratien-nel dolgozunk együtt, így ezeknek köszönhetően tudjuk kiszolgálni a vevőink és a gasztronómiai partnereink igényeit több szinten is.

Fotó: Törley

140 éves múlttal a hátuk mögött foglalkoznak azzal, hogy egyre több hazai borászat száll be a pezsgőkészítésbe?

Természetesen. Egyrészről örülünk, mert a pezsgőfogyasztás népszerűsége csak úgy nőhet, ha több szereplős a hazai piac is. Másrészről ez a „misszió” akkor lesz sikeres, ha minden szereplő magas minőségű italt készít.

Ha a globális hazai fogyasztást nézzük, akkor még a kisebb termelőkkel együtt sem nőtt a torta oly mértékben, mint szeretnénk.

De az, hogy a minőség felé nagyobb a nyitottság, mindenképp remek.

A pezsgő jelenleg is az ünnepek itala, vagy már egy kedd délután is van helyen a poharakban?

A vásárlók hetven százaléka az év utolsó hat hetében költ pezsgőre, tehát az ünnepi hangulat továbbra is kötődik ehhez az italhoz. De miután sokan dolgozunk ezen a területen, ideértve más pincészeteket, sommelier-ket is, azt tapasztaljuk, hogy ennek a munkának az eredményeképp akár kedden, akár szerdán sem elrugaszkodott ötlet már pezsgőt bontani. A Hungaria, a stílusos pezsgőzés ikonja, sportszeretőként nagyon örülök annak is, ha például egy sikeres csapat ezzel ünnepel. Sok hotelben, eseményen használják welcome-italként, bekészítésként. De egy hétvégi brunchon szinte már alap, hogy előkerül egy palack belőle.