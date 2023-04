Tavaly 1,2 millió kerékpár szállítására alkalmas jegyet váltottak a MÁV járataira, miután az elmúlt három évben 40 százalékkal nőtt a bicikliszállítás a vonatokon. A szolgáltatások idén tovább bővülnek, és a Volán egyes járatai is szállítanak bicikliket – jelentette be a MÁV-Volán csoport szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Fotó: MÁV csoport

A vállalatcsoport hangsúlyozta, hogy a fenntarthatósági célkitűzései között nagy szerepet kapott a kerékpárszállítás feltételeinek folyamatos javítása a közösségi közlekedési eszközökön. Hozzátették, hogy

a kerékpáros turizmus támogatásával a fenntartható közlekedési módokat is népszerűsítik, és jelentősen csökkentik a környezeti terhelést is.

Az eseményen felszólalt Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár is, aki elmondta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium legfontosabb közlekedéspolitikai célkitűzése kettős: a lakosság mobilitásának támogatása és a gazdasági növekedés elősegítése. Kiemelte: a gazdasági növekedés egyik fontos eleme a turisztikai ágazat, ezen a területen pedig kiemelkedően növekedett a kerékpárszállítás.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy 2021 óta van lehetőség egyes buszjáratokon is kerékpárokat szállítani. Az első évben a Mátrába, majd a következő évben a Tisza-tó irányába is közlekedtek ilyen járatok, ezekre a turisztikailag kiemelt régiókba ugyanis vonattal nem tudnak eljutni a kerékpárosok. Hangsúlyozta, hogy kiemelt cél a szolgáltatás minőségének a javítása, aminek része a május elsején bevezetendő vármegyebérlet-rendszer, amely kedvező árával a remények szerint népszerű lesz az utazók körében.

A MÁV-Start vezérigazgatója, Mosóczi László elmondta, hogy a cél az, hogy a közösségi közlekedés versenyképes alternatíva legyen, egyre többen vegyék igénybe. Ennek érdekében a MÁV-Volán csoport összehangolja a menetrendeket és megvalósítja a tarifaközösséget, így az utazók egyetlen jeggyel és bérlettel vehetnek igénybe egy nagy és összetett közlekedési rendszert. A tarifaközösség május elejétől valósul meg a Volán, a MÁV és a GYSEV járatain.

A vármegyebérletekről szólva közölte, hogy hétfőn indult a bérletek értékesítése a MÁV applikáción, kedd éjfélig 1800 vármegyebérletet adtak el.

Mosóczi arról is tájékoztatott, hogy a MÁV-Start az utóbbi években 92 IC plusz kocsit, 40 KISS emeletes és 123 FLIRT motorvonatot szerzett be, valamint arról is beszélt, hogy a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő 12 járattal üzemelő tram-train innovatív megoldás a kötöttpályás közlekedésben, egyetlen hónap alatt több utasa van, mint a tavalyi évben Szeged és Hódmezővásárhely között a MÁV szolgáltatásának.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az újonnan beszerzett vasúti járművek mindegyikén minimum négy-nyolc kerékpár szállítására van lehetőség. A Mátra felé irányuló turizmus fellendítése érdekében

bevezették április elején a Mátra 24 napijegyet, amely 24 órás korlátlan utazást biztosít a MÁV és a Volán járatain.

A 2022-es fejlesztések a kapacitásbővítésre és a turisztikailag kiemelt régiók kiszolgálására fókuszáltak. Jelezte, hogy a kerékpárjegyek nem drágultak 2023-ban sem. A jegyek harmadát a MÁV applikáción keresztül vásárolták, ahol eleve 10 százalék kedvezményt kap az utazó. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy az elővárosi vasútvonalak mintegy 80 állomásán összesen 4000 kerékpár tárolására van lehetőség a B+R-parkolókban.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is megerősítette, fontos törkvés, hogy egyszerű legyen a kerékpárok szállítása. Emlékeztetett: 2018-ban indult meg az első egyeztetés a MÁV-val, azóta jelentős változás történt, a MÁV egyre több kerékpárszállító vagont állított forgalomba. 2019-től 40 százalékos növekedés történt a vasúti kerékpárszállításban. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fejlesztéseket a kerékpárosok hamar felfedezik és használják, az ő javaslatukra vezették be a Volán egyes járatain is ezt a szolgáltatást.