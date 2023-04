Két kiemelt változás is életbe lép júliustól a hazai hulladékgazdálkodás területén – mutat rá közleményében a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. A társaság ekkortól gyűjt be és kezel évente mintegy 5 millió tonna települési (lakosságtól és intézményektől, gazdálkodó szervezetektől származó háztartási és háztartásihoz hasonló) hulladékot, és elindítja a hazai kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert (EPR). Ezzel megszervezi az e rendszer hatálya alá tartozó termékkörökből származó hulladékok hulladékgazdálkodási feladatait is. Az érintett gyártóknak és hulladéktermelő szervezeteknek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően regisztrálniuk kell a Mohu vállalati Partner Portálján.

Július 1-jétől új világ kezdődik a hazai hulladékgazdálkodásban.

Kötelező igénybe venni a szolgáltatást

Ahhoz, hogy a hulladékgyűjtés 2023. július 1-jén elindulhasson a koncessziós keretek között, a hulladékról szóló törvény alapján a hulladéktermelő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek április 30-ig el kell végezniük a szükséges adatszolgáltatást. A szolgáltatás igénybevétele kötelező. Az intézmények – többek között iskolák, óvodák, idősek otthona, szociális intézmények – és gazdálkodó szervezetek, koncesszió alá tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladékának

begyűjtését kizárólag a Mohu és annak szerződött intézményi szolgáltatója végezheti 2023. július 1-jétől.

A regisztráció a hulladéktermelők és a hulladékbegyűjtő szolgáltatók összekapcsolását támogatja, valamint egy közvetlen felületet biztosít a koncessziós társasággal szemben fennálló kötelezettségek, egyenlegek és egyéb folyamatban lévő ügyek követésére.

A gyártóé és az első forgalomba hozóé a felelősség

Ezzel egyidejűleg, 2023. július 1-jétől a Mohu a koncessziós kiírásnak és a jogszabályoknak megfelelően – és az uniós irányelvek szerint– elindítja Magyarországon a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert (EPR). Ennek célja, hogy a termékek gyártói, illetve első belföldi forgalomba hozói viseljék a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék teljes életciklusa során. Az új rendszerben a Mohu gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő átadásáról, továbbá az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények hatékony igénybevételéről és üzemeltetéséről. Mindez érinti többek között a csomagolások, egyes egyszer használatos műanyag termékek, az elektromos és elektronikus berendezések, az elemek és akkumulátorok, a gépjárművek és alkatrészeik, a gumiabroncsok, a reklámhordozó és irodai papírok, a sütőolajok és -zsírok, a textiltermékek, illetve a fából készült bútorok gyártóit, első belföldi forgalomba hozóit. Az EPR kötelezett gyártók és forgalmazók április 1-je óta regisztrálhatnak a Mohu elektronikus ügyintézési felületén, egyéni teljesítésben érintett termékáramok esetén itt tudják kezdeményezni az erre vonatkozó szerződés megkötését.

Már sokan jelentkeztek, de nem elegen

„Jelenleg is folyamatosan zajlik a hulladék termelő gazdálkodó szervezetek, intézmények és az EPR kötelezett gyártók regisztrációja. Fontos azonban kiemelni, hogy a hatékony, körforgásos rendszer kialakításhoz, valamint az EPR-rendszer teljes körű működtetéséhez szükséges a további érintett partnerek regisztrációja is” – idézi a közlemény Pethő Zsoltot, a Mohu vezérigazgatóját.

Hat regionális partnert választott a koncesszor

A Mohu mint koncessziós társaság 2023. július 1-jét követően irányítja a magyarországi települési hulladék begyűjtését és kezelését, valamint működteti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert. A vállalat célja, hogy 2040-re elérhető legyen az Európai Unió által előirányozott, a települési hulladék újrahasznosítására vonatkozó minimum 65, míg a hulladéklerakóba kerülő hulladék esetében a maximum 10 százalékos arány elérése. A vállalat már korábban kiválasztotta azt a hat regionális partnercéget, amelyek 2023. július 1-jétől koordinálják a lakossági és az intézményi kommunális hulladék begyűjtését, továbbá együttműködnek az érintett alvállalkozókkal.