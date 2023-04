Holnap 9.30-tól kormányinfó – írta ki közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Reggel Orbán Viktor is posztolt a kormányülésről, ami ezúttal a megszokottnál rövidebb lehetett, a miniszterelnök ugyanis délután már Natasa Pirc Musar szlovén államfőt fogadja hivatalában.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A csütörtöki kormányinfón várhatóan továbbra is külpolitikai és gazdasági kérdések dominálhatnak, az uniós források körüli bizonytalanság mellett az orosz–ukrán háború uralja továbbra is a politikai napirendet. Az már gyakorlatilag eldőlt, hogy április 30. után is maradnak az árstopok, ugyanakkor nyitott kérdés így is van bőven, amelyekre remélhetőleg választ kapunk.