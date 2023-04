Nem ismerik el a szolidaritási adó törvényességét, ezért annak csak a szerintük törvényes részét fizetik be az államnak – közölte Karácsony Gergely a szerdai rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A főpolgármester szerint az idén 58 milliárd forintot kellene befizetniük a költségvetésnek szolidaritási adó címén, de ennek csak a harmadát, tehát körülbelül 20 milliárdot ismernek el jogszerűnek. Ezért a fennmaradó mintegy 38 milliárdot (Budapest az első negyedévben már befizetett 14 milliárd forintnyi szolidaritási adót) nem fogják átutalni.

Karácsony Gergely azt is bejelentette, hogy közigazgatási pert indítanak a magyar állammal szemben, mert szerintük a szolidaritási adó alaptörvény-ellenes.

Szerintük a Pénzügyminisztériumnak lehetőségében áll csökkenteni a közteher mértékét, de ezt nem tette meg.

Találkozunk a bíróságon

– üzente a főpolgármester. Azt is megjegyezte, hogy tisztában vannak az inkasszó fogalmával, de mivel nem lesz a számláikon pénz, ezért az állam hiába is akarná inkasszálni a be nem fizetett összeget, azt nem tudja megtenni.