A Best of Hungary című kötet – amelynek ma tartották a sajtóbemutatóját a Stand25 Bisztróban – célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a magyar gasztronómiát, valamint elérhetővé tegye a Bocuse d’Or-versenyeken megszerzett tudást és tapasztalatot a következő generációk számára. Illetve a 2022–23-as eredményeket tekintve arra emlékeztet, hogy érdemes megállni egy pillanatra, és ünnepelni, hiszen hihetetlen év áll a hazai gasztronómiai világ mögött. Egyrészt novemberben számos új Michelin-csillaggal gazdagodtak az éttermeink, immár nemcsak Budapesten, hanem vidéken is. 2023 januárjában pedig megszületett minden idők eddigi legnagyobb Bocuse d’Or-sikere: a magyar csapat a bronzszobrot vehette át a világverseny lyoni döntőjében, Dalnoki Bence vezetésével.

Fotó: Fekete Antonio

Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, határozott szándékuk, hogy ez a most megjelenő, magas minőségben előállított album eljusson az összes hazai vendéglátóipari iskolába, és a leendő szakácsok bármikor kézbe vehessék.

Lelkesíteni muszáj, hiszen egyre kevesebb a fiatal a szakmában, a szakács- és a cukrászképzés még tartja magát, de felszolgálókat gyakorlatilag lehetetlen itthon találni.

A könyvben az összes magyar Michelin-csillagos étterem séfje bemutat két-két receptet az elmúlt évek kötelező Bocuse d’Or-alapanyagaiból vagy a legikonikusabb magyar termékekből, de közzétették a magyar csapat európai ezüst- és lyoni bronzszobrot érő versenyételeinek elkészítési módját is.

A két nyelven megjelenő kötet elsősorban a szakmának szól, és kifejezetten inspirálni szeretné a fiatalokat arra, hogy a gasztronómiában találják meg a hivatásukat.

Dalnoki Bence séf megerősítette, hogy ő

tanulóból hat-hét év alatt jutott el arra a szintre, hogy idén januárban Lyonban a világ legrangosabb szakácsversenyén a dobogó harmadik fokára állhatott fel

a csapatával. Ehhez persze tudatos szakmai építkezés és némi szerencse is kellett, de ahogy az ő példája is mutatja, a nagy álmok megvalósíthatók, a kiemelkedő Bocuse d’Or-szereplés elérhető egy magyar szakács számára is.

A könyvbemutatón az új Bocuse d’Or-szezon kapcsán elmondták, hogy a Magyar Bocuse d’Or Akadémia május 31-ig várja a jelentkezéseket, a pályázat részletei hamarosan felkerülnek a szervezet honlapjára, valamint Facebook-oldalára.