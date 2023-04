Magyarország egymillió adag koronavírus-vakcinát ajándékoz el

Magyarország egymillió adag koronavírus-oltóanyagot szállít Nicaraguának a járvánnyal szembeni védekezés erősítése érdekében, ami a valaha volt legnagyobb vakcinaadomány hazánk történetében – jelentette be szerda reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy

vannak a világnak olyan térségei, ilyen Európa és benne Magyarország, ahol már elmondhatjuk, hogy a világjárványon vagy legalábbis annak a legaktívabb, legnehezebb részén már túl vagyunk.

Ugyanakkor az ördög nem alszik, mivel van több olyan ország, amely számára még mindig komoly kihívást jelent a koronavírus kezelése, ahol még mindig problémát jelent, hogy nem áll rendelkezésre elegendő oltóanyag – tette hozzá.

Ha egy-egy ilyen országban vírusgócpont alakul ki, akkor reális lehet a veszélye annak, hogy egy újabb világszintű terjedés megindul

– mondta Szijjártó Péter. Ezt követően méltatta Magyarország járványkezelését és azt, hogy az ország időben vásárolt nagy mennyiségű oltóanyagot. Elmondta, hogy még most is rengeteg vakcina áll a magyarok rendelkezésére, így a kormánynak lehetősége van segíteni más országokon is. A miniszter emlékeztetett, hogy a kabinet Latin-Amerikában már többször nyújtott segítséget, és arról számolt be, hogy most is ez történik.

A valaha volt legnagyobb vakcinaadomány, egymillió adag oltóanyag indul útnak, hogy Nicaraguán segítsünk

– mondta. Nicaragua Latin-Amerikának azon országa, ahol az egy főre eső jövedelem a legalacsonyabbak között van, az ottani egészségügyi ellátórendszer még mindig komoly kihívásként szembesül a koronavírussal – mutatott rá.