Június végéig elindulhat az az online árfigyelő adatbázis, amelynek fejlesztéséről még márciusban állapodtak meg kormányzati szervek – erősítette meg a Világgazdaság érdeklődésére a javalatot kezdeményező Gazdasági Versenyhivatal, miután a rendszer kifejlesztése érdekében közös munkacsoportot állítottak fel a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal. A cél egyértelmű, erősíteni a versenyt a boltok között, tudatosabbá tenni a fogyasztót, ami végső soron az árak és az infláció letöréséhez vezet.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A GVH az év kezdete óta láthatóan aktivizálta magát, előbb január 20-án a tej és tejtermékek, majd február 8-án pedig a tartós élelmiszerek piacán kezdett vizsgálódásba, azonban ezek eredményére még várni kell, a hatóság április közepére ígérte az első részeredményeket.

Az adatbázis jelentősen erősíti a transzparenciát, átláthatóvá teszi a különböző árképzési gyakorlatokat, végső soron pedig – a fogyasztók érdekeivel összhangban – hozzájárul a piaci verseny fokozásához, és a túlárazás megakadályozásához. Összességében elősegíti, hogy az infláció az év végére egy számjegyűre mérséklődjön

– fogalmaztak a válaszlevelükben. Hasonló kezdeményezésekre számos példát találni Európában, a minisztérium korábbi közleménye arról számolt be, hogy számos európai ország (pl. osztrák, finn, görög, holland, portugál, román, svéd) versenyhatósága is foglalkozik az mostani élelmiszer-drágulás jelenségével, valamint több uniós tagállam kormánya (Görögország, Németország, Románia) használ valamilyen árfigyelő, árnyilvántartó alkalmazást.

Az irány nem véletlen, részben a verseny hiányával is magyarázható, hogy tavaly áremelési hullám söpört végig a gyakorlatilag a teljes gazdaságban, az elmúlt évek elmaradt áremeléseit a cégek egy része így próbálta behozni. Mindenesetre februárban valami biztosan beindult, az Aldi volt az első fecske, aki bejelentette, hogy bizonyos termékek árát csökkenti, azóta pedig hétről hétre jelentkeznek újabb akciókkal a nagyobb láncok.

Az inflációs adatokban eddig csak mérsékelten jelentek meg a kedvező folyamatok, az online adatbázis ezen a helyzeten javíthat, még akkor is, ha egyébként idáig is léteztek hasonló adatbázisok, például az arukereso.hu vagy a cashmap.hu szintén listázza a kiskerláncok termékeit. Ezzel együtt nagy kérdés, hogy ezeket mennyire ismerik és használják a fogyasztók, illetve egyáltalán van- e Magyarországon fogyasztói tudatosság. Ha korábban nem is volt, az infláció vélhetően ezen is változtatott.