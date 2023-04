Valóságos népvándorlás veheti kezdetét Debrecenben a következő években, ahol az épülő gyáraknak és új munkahelyeknek köszönhetően 2030-ra akár negyedmillióra is duzzadhat a település lélekszáma – erről beszélt a város alpolgármestere, Barcsa Lajos a Dehir tudósítása szerint a Közlekedéstudományi Egyesület hajdú-bihari szervezete és a DKV rendezvényén, ahol a városvezető a fejlesztési elképzeléseket osztotta meg a hallgatósággal.

Fotó: Babits László / Shutterstock

Az alpolgármester szerint a közlekedésfejlesztési igények jelentős részét a gazdaság erősödése indukálja, 2015 óta ugyanis több mint 4 ezermilliárd forint értékű zöldmezős beruházást jelentettek be, melyek közül több megvalósítás alatt áll, így a két legnagyobb, a BMW és a CATL üzeme is. Ezen folyamatok eredményeképp a népességfogyás lényegesen alacsonyabb Debrecenben, mint az országos átlag, sőt, az agglomerációban több településen növekedett a lakosságszám, ez pedig az utazások számának emelkedését hozza magával.

A jelenlegi gazdaságfejlesztési folyamatok eredményeképp a városháza számításai szerint 35 ezer fővel fog nőni a foglalkoztatás 2030-ig Debrecenben (2014-ben 62 ezer foglalkoztatott volt a városban, jelenleg 81 ezer).

Barcsa szerint a város abban érdekelt, hogy minél több ott dolgozó települjön be, ez az anyagi érdeke is, hiszen hiába nő az iparűzési adó, ha a lakosság száma nem emelkedik. Ám a népességnövekedést gátolják Debrecenben a nagyon magasra emelkedett ingatlanárak, emiatt a város is szeretne lakásokat építeni, és támogatják a szabályozással a magánbefektetőket is. Hozzátette, több ezer lakásra lenne szükség, s ott, ahol nagyobb ingatlanfejlesztések történnek majd, a közlekedési rendszert is fejleszteni kell.

Barcsa Lajos közölte: míg tíz évvel ezelőtt 150 hektárnyi iparterület állt rendelkezésre a városban, mára ez 1500 hektárra növekedett, ám ezt már nem kívánják tovább növelni. A BMW gyárának helyet adó Észak-nyugati Gazdasági Övezet környezetében az állam és az önkormányzat együttműködésében számos közlekedési fejlesztést végeztek el.