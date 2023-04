Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter szakmai egyeztetés céljából találkozott csütörtök reggel. A magyar gazdaság aktuális helyzetét és a hazai gazdaságpolitika legfontosabb feladatait áttekintő megbeszélésen a felek megegyeztek abban, hogy a stratégiai kérdésekben ezentúl rendszeres személyes egyeztetéseket folytatnak – derül ki a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank közös közleményéből.

Fotó: László Mudra / MNB/PM

Mint írják az elmúlt évtized gazdaságpolitikájának és a gazdasági ágak együttműködésének köszönhetően Magyarország sikerrel kezelte a Covid-járvány okozta válságot. A mostani háborús és szankciós válság megoldásában is kulcsfontosságú a fiskális és monetáris politika további szoros együttműködése.

A közös munka hozzájárul ahhoz, hogy letörjük az inflációt, mérsékeljük a kamatokat, tovább csökkentsük a hiányt és az államadósságot, és visszatérjünk az egyensúlyi növekedéshez.

Az elmúlt hetekben Matolsy György többször is élesen kritizálta a kormány politikáját, amire gazdasági évnyitó beszédében Orbán Viktor miniszterelnök is reagált, de Nagy Márton Gazdaságfejlesztési miniszter is fogalmazott meg kritikát a túlzottan szigorú jegybankkal szemben. A mostani találkozó a viszony javulására utal.