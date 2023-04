Erősen kezdte az idei évet az új motorkerékpárok piaca: a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) a Datahouse adatain alapuló közlése szerint 2023 első három hónapjában 1488 új motorkerékpár kapott rendszámot Magyarországon, amely erőteljes, 28,4 százalékos – közel 330 darabos – növekedés az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A jelentős bővülés annak ellenére következett be, hogy a forint árfolyamának alakulása, illetve a gyártók áremelései miatt az új motorok listaára jelentősen emelkedett ebben az évben is: a kereskedések adatai alapján előfordultak 8-10 százalékos áremelések is a tavalyi modellek áraihoz képest. A jelentős növekedéshez hozzájárulhatott, hogy a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán konfliktus nyomán kialakult ellátási nehézségeket ez év elejére sikerült nagyjából kiküszöbölni, vagyis a szállítási határidők kezdenek beállni a korábban megszokott szintre. Az erős évkezdés nyomán mindenesetre

bízni lehet abban, hogy az idén is folytatódik az évek óta tartó stabilan növekvő trend az új motorok piacán:

ezt a nézetet az MGE is osztja, amelynek a prognózisa szerint az idén 5600 új motorkerékpár forgalomba helyezése várható Magyarországon.

Ami pedig a kilátásokat illeti, azok változatlanul jók, hiszen a motorkerékpárok az emelkedő üzemanyagárak, a dráguló parkolás és a növekvő autófenntartási költségek miatt egyre többeknek jelentenek reális közlekedési alternatívát.

Más kérdés, hogy a fenntartási költségeket nézve elég nagy a szórás a motorkerékpároknál is:

teljesen mások a nagyságrendek egy 125 köbcentiméteres motorral szerelt városi motornál, mint egy nagy lökettérfogatú és teljesítményű sportgépnél.

A motorkerékpár-eladások emelkedésével párhuzamosan az állomány is folyamatosan emelkedett az elmúlt években. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

tavaly év végén már 210 750 motorkerékpár volt forgalomban Magyarországon, nagyjából 4 százalékkal – 8 ezerrel – több, mint egy évvel korábban.

A motorpark méretének duzzadásához jelentős mértékben hozzájárul a használt járművek magánimportja is, igaz, ennek mértéke az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatott. Az új motorok piacának erősödése viszont létfontosságú lenne az állomány korösszetételének javulása szempontjából: a KSH adatai szerint a múlt év végén a hazai motorpark átlagéletkora elérte a 20,4 évet, amely közel kétéves romlás a négy évvel korábbi állapothoz képest.

Magyarországon is felpörgött az új elektromos autók piaca Az idei első negyedévben 29 561 új személygépjárművet helyeztek forgalomba, 1,2 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete. A szakmai szervezet biztatónak értékelte a növekedést, bár jelezte: a javulás elsősorban a 2022 elején még szinte minden gyártó esetén jelentős ellátási problémákat okozó félvezetőhiány enyhülésének köszönhető. Nagyot ugrott ugyanakkor az elektromos autók eladása, 30 százalékkal többet helyeztek forgalomba, mint 2022 első három hónapjában, míg a plug-in hibrid modellek piacán mintegy 12 százalékkal több gépkocsi kelt el. A tisztán elektromos autók így a piac 5,5, a plug-in hibridek pedig a 4,8 százalékát adták, ami egyértelmű előrelépés, ám továbbra sem közelíti meg a nyugat-európai piacokat.