Karácsony Gergely főpolgármester azt a feladatot adta Kiss Ambrusnak, hogy jövő hét közepére dolgozza ki Budapest túlélési programját – ezt maga az általános főpolgármester-helyettes jelentette be csütörtökön. Kiss Ambrus azt mondta, hogy 168 óra múlva fogják ismertetni, milyen megoldások szerepelnek majd a tervben. Azt először a főpolgármesteri kabinet fogja tárgyalni és amennyiben elfogadja, akkor az április közgyűlésre már be is viszik a csomagot.

Karácsony Gergely és stábja a fővárosi közgyűlésen (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)

Kiss Ambrus előzetesen erről csak annyit árult el, hogy Karácsony Gergely két tabut kötött ki: a megszorítások nem érinthetik a bérek kifizetését, illetve a közszolgáltatások színvonalát. Arra azonban nem adott egyértelmű választ, hogy például a közösségi közlekedés jegy- és bérletárait drágítják-e.