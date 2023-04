Folyamatosan bővül az elérhető adatok köre a Mentrend.hu-n, így már az adatbázis a BKK agglomerációs autóbuszaival, a HÉV-ekkel, több mint 60 település helyi közlekedésével, valamint legutóbb a teljes BKK-menetrenddel bővült.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A helyközi autóbusz-menetrendek mellett a MÁV és GYSEV menetrendje is megtalálható az oldalon és a kapcsolódó applikációkban, ahogy a Volánbusz által üzemeltetett helyi szolgáltatások is bekerültek a rendszerbe. Ezt követték

a nagyobb önálló szolgáltatóval rendelkező vidéki városok,

a budapesti helyközi átszállást biztosító vonalak

és a balatoni,

majd a dunakanyari hajózás is.

A fejlesztések révén ezenfelül számos hasznos információ megtalálható a felületen: az indulási jegyzék, a könnyen kezelhető előzmények, az autóbusz-közlekedést végző társaságok járatainak díjszabásai és a járatok kocsiállásszáma is. Ahol GPS-alapú forgalomirányítás működik,

onnan a valós idejű menetrendi adatok is lekérhetők.

Jelenleg a Volánbusz és három vidéki nagyváros valós idejű járműkövetése elérhető, ezek mellé hamarosan további adatokat is bekapcsolnak.

Mire képes még a Menetrend.hu?

Működik a háztól házig utazástervező, amely az év elején került be a rendszerbe. Ez egy országos, minden utcára kiterjedő címadatbázist biztosít a felhasználóknak. Angol nyelvű kezelőfelület is a felhasználók rendelkezésére áll. A honlapon könnyen megszervezhető olyan utazás is, ahol a fővárosban átszállással kell utazni, a kereső segítségével ugyanis minden megbízhatóan előre tervezhető. Az induló és célállomások megadását követően a kereső pontosan mutatja a lehetséges eljutási lehetőségeket, utazási opciókat. Az útvonalak térképen is láthatók, és a felkínált lehetőségek közül magunk választhatjuk ki a szimpatikus utazási módot. A térképen láthatók az OpenStreetMap turistaútvonalai. Ezzel azoknak az utasoknak kedveznek, akik az egyre népszerűbb túraútvonalakat autóbusszal és vasúttal szeretnék megközelíteni.

Be lehet állítani a maximális átszállások számát, a maximális gyaloglást és a rendelkezésre álló átszállási időt is. A kedvezmények menüpont alatt az utasok ki tudják választani, hogy milyen könnyítésre jogosultak, így pontos információk ismeretében válthatunk jegyet az adott autóbuszra. Egy úti célra elég egyszer tervezni a pillanatnyi pozíciónktól, mert a rendszer automatikusan tárolja, így később az előzményekből egy kattintással előhívható.

Vármegyebérlet: még egy érv a Menetrend.hu mellett

Május 1-jétől startol a szuperolcsó ország- és vármegyebérlet. Ennek részleteiről a Világgazdaság számos cikkben beszámolt. Ezekkel a termékekkel akár több tízezer forinttal is csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, ha a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között. A bérletekkel lehet utazni a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV helyközi járatain is. A vármegye- vagy országbérlet bevezetése egyszerűbbé teszi a jegyváltást is. A jövőben elég lesz egyetlen harmincnapos bérletet váltani. Ez a lehetőség, kiegészülve a Menetrend.hu szolgáltatásával, jelentősen megkönnyíti a belföldi utazások lebonyolítását.