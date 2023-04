Több mint 980 új bérletet adtak el a hétfői, a MÁV appon belüli értékesítés indulása óta – ezt a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága közölte kedden délelőtt a Világgazdaság megkeresésére. (Kedd délutánra ez 1400-ra nőtt, ez Lázár János Facebook-oldalán hangzott el.)

Pest vármegyében a legnépszerűbb a vármegyebérlet (Fotó: Kallos Bea/MTI)

Csak viszonyításképpen: az applikációban naponta átlagosan ezer (bérletvásárlási csúcsban 1300) körüli a bérletvásárlási tranzakció. Vagyis ehhez képest

egyáltalán nem szerepel rosszul a szuperolcsó vármegye- és országbérlet, igaz, egyelőre azt sem lehet mondani, hogy az utazóközönség elkapkodná az új termékeket.

A vasúttársaság ennek kapcsán azt írta lapunknak, hogy a háttérrendszereik bírják az applikációs értékesítés elindulása okozta lendületet. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a vásárlási csúcsot az érvényesség május elsejei kezdetekor és az áprilisi bérletek lejáratakor, május első hetében várják. Ez alapján tehát a napi szűk ezres bérletfogyás jócskán megnövekedhet a következő héten, pláne, hogy péntektől a jegypénztárakban is kaphatóvá válik a két bérlet, illetve a MÁV jegyautomatáinál is.

Ugyanakkor azt is érdemes hozzátenni, hogy valódi felfutása a programnak a szeptemberi tanévkezdéskor lehet igazán, hiszen a nyári hónapok nem feltétlenül jelentenek csúcsforgalmat a közösségi közlekedésben. A vármegye- és az országbérlet finanszírozása az idei tört évben mintegy 7-8 milliárd, jövőre 14 milliárd forintba kerülhet.

Melyik vármegyében fogy a legjobban a vármegyebérlet?

A MÁV-tól részletes adatokat is megtudtunk a bérleteladások kedd délelőttig tapasztalt megoszlásáról. Az értékesített 980 darabból 320 feletti a vármegyebérlet. Ebből a legtöbbet Pest vármegyére váltották: az itteni eladások meghaladják a 130-at. Ami szintén figyelemreméltó, hogy az első napi 980 darabos értékesítésből 590 kedvezményes országbérlet volt.

Ez alapján arra lehet következtetni, hogy – várakozásainknak megfelelően – a diákok ugrottak rá leginkább a számukra kiemelkedően kedvező ajánlatra

– kommentálta a statisztikát a vasúttársaság.

Mit lehet tudni a vármegyebérletről és az országbérletről?

Ahogy arról a Világgazdaság többször beszámolt, a vármegye- és országbérlet május 1-jétől érvényes. Az utasok tájékoztatása érdekében a MÁV-Volán csoport létrehozta az Orszagberlet.hu internetes oldalt. Érdemes az utasoknak tájékozódni, annál is inkább, mert több ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között.

Az új vármegyebérlet 9450 forintba kerül, diákoknak mindössze 945 forintba. Az országbérletér 18 900 forintot kérnek, a diákoknak csak 1890 forintot kell érte fizetniük.

A vármegye- és az országbérlet egyetlen esetben sem szűkíti az utasoknak kínált bérletválasztékot: minden jelenlegi jegy- és bérlettípus május elsejét követően is megmarad, így a megszokott kedvezmények az új bérlettípusok esetében is igénybe vehetők. Néhány kivétellel azonban számolni kell. A vármegye- és országbérlettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első osztályú kocsiban vagy prémium szakaszban sem lehet az új bérletekkel utazni – még a felár vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem. Viszont a feláras és nem feláras kocsikat egyaránt továbbító vonatok, mint például a Napfény, a Békés, a Bakony, a Göcsej és a kaposvári InterCityk nem feláras kocsijaiban a vármegye- vagy országbérletekkel is lehet majd utazni.

Ugyancsak fontos, hogy az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon, bár a hírek szerint talán lesznek kivételek. De a helyközi (távolsági) buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet kellene váltaniuk. Azonban ugyancsak lényeges lenni azzal, hogy Budapesten a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kék buszokon csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest vármegye bérletet és az országbérletet, a városhatáron belül már szükség lesz a BKK jegyekre vagy Budapest-bérletekre is.