Március végéig az államháztartás központi alrendszere 2089,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2019,0 milliárdos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 18,9 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 89,6 milliárdos hiányt mutattak – közölte a Pénzügyminisztérium az első háromhavi államháztartási adatokat.

Fotó: Faludi Imre / MTI

A januári 143,6 milliárd forint deficit után február végén az államháztartás központi alrendszere 1525,1 milliárdos hiánnyal zárt, most márciusban pedig 564,6 milliárd deficittel, szemben az előző évi azonos havi 875,7 milliárd forintos deficittel,

ezzel az egész évre tervezett 3400 milliárdos hiány 61 százaléka teljesült, ugyanakkor ahogy tavaly, úgy az idén is a deficit jelentős része az év elején halmozódhat fel.

Kovács Árpád a Világgazdaságnak a februári adatok után azt mondta, hogy 2023 első fele abban mindenképp eltérő lesz, hogy ez az időszak nem a GDP növekedéséről szól, ami önmagában is „orrnehézzé” teszi ezeknek a hónapoknak a deficitpályáját. Szerinte valószínűsíthető, hogy az ősz ebben is változást hoz, onnantól térhetünk vissza az erőteljesebb növekedésre mérsékeltebb infláció mellett.

A PM közleménye szerint a központi alrendszer januártól március végéig mért kiadásai mintegy 12 százalékkal haladták meg az előző év első három hónapjának kiadásait. Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest többek között a lakástámogatások, továbbá meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek. Nyugellátásokra 1709,0 milliárd, a gyógyító-megelőző ellátásra 557,5 milliárd forintot fordítottak március végéig.

Az év első három hónapját tekintve fontos, hogy az áfabevételek szezonalitása miatt februárban rendszerint több száz milliárd forinttal alacsonyabb bevétel képződik, mint az év átlagában

– emelték ki, hozzátéve, hogy ennek oka, hogy az előző év negyedik negyedéves bevallásához kapcsolódó áfakiutalásokat a költségvetés legnagyobb részben ilyenkor téríti vissza. A bevételi oldalon pedig a rendszerint visszafogottabb év eleji gazdasági aktivitáshoz mérten érkeznek áfabefizetések a költségvetésbe. Emellett – a rezsicsökkentés fenntartása érdekében – a költségvetés a fűtési szezonban térít meg jelentős összegeket a szolgáltatóknak.

Arra is emlékeztetnek, hogy az első negyedévben a kabinet ígéretéhez híven 15 százalékkal emelt 13. havi nyugdíjat is fizetett a jogosultaknak, ami egyszeri tételként jelentkezik a kiadási oldalon. „A kormány a veszélyes időkben is folytatja az egyensúlyi mutatók javítását. Az idén tovább csökkentjük a költségvetési hiány mértékét: a GDP 3,9 százalékára, miközben 70 százalék alá mérsékeljük az államadósság arányát” – olvasható a közleményben.