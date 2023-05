A kormány átadta a 2024-es költségvetést a Költségvetési Tanácsnak. A háború okozta nehéz gazdasági helyzet miatt a szokásosnál sokkal korábban elkezdték kidolgozni a következő év büdzséjét.

Háborús időkben olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést

– olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében.

A kormány a tervezetet a mai napon átadta a Költségvetési Tanácsnak.

A kormány célja a kedvezőtlen körülmények ellenére is világos:

a fegyelmezett gazdálkodással jövőre visszatérhet az ország a magasabb ütemű, 4 százalék körüli növekedési pályára, míg az inflációt 6 százalékra szorulhat vissza.

A kormány jövőre is megőrzi a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig, amit a költségvetésben felállított Rezsivédelmi Alap garantál. A kormány a nyugdíjak védelméhez szükséges forrásokat megnöveli és jövőre is biztosítja a nyugdíjak értékállóságát. A nyugdíjasok 2024. februárjában is számíthatnak a 13. havi nyugdíjra. Az Európában egyedülállóan széles családtámogatási rendszert 2024-ben is fenntartják, adókedvezményekkel és célzott programokkal továbbra is támogatják a gyermeket nevelő családokat, miközben megőrzik a magas foglalkoztatottságot.

Háborús időkben erős magyar honvédségre van szükség, ezért

a honvédelemre fordított források a költségvetésben elérik a GDP 2 százalékát.

A kormány elkötelezett amellett, hogy visszatérjen a pandémiát megelőző hiány- és adósságcsökkentő pályára. A jövő évi költségvetés tervezete szerint a költségvetési hiányt 2024-ben három százalék alá, 2,9 százalékra csökkentik, míg az államadósságot várhatóan a GDP 66,7 százalékára mérséklik.