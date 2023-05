Majdnem minden harmadik magyar járt magánorvosnál 2022-ben és átlagosan 137 ezer forintot költöttek ezekre a vizsgálatokra. Emellett további nagyjából 74 ezret költöttek gyógyszerekre – derült ki az Union Biztosító reprezentatív felméréséből.

Az ellátáshoz való gyorsabb hozzájutás és a nagyobb odafigyelés miatt választotta a magánegészségügyet a válaszadók többsége.

Emellett sokan azt felelték, hogy a magánegészségügyben az orvosok olyan vizsgálatokat is elvégeznek, amikre az államiban nincs lehetőség. A felmérésből kiderült, hogy ennél is többen mentek volna magánorvoshoz, de sokak számára ez nem volt megfizethető. Vannak, akik sokallják a magánorvosok díját, de az is jellemző, hogy elvi okokból mennek az állami ellátásba. Ez utóbbi csoport azt vallja, hogy ha már fizetik a társadalombiztosítási járulékot, akkor igénybe is veszik az állami egészségügyet.

Többégében a fiatalabbak és a magasabban iskolázottak választják a magánellátást, a legkeresettebbek a fogorvosok és a nőgyógyászok.

A leggyakoribb vizsgálatok a magánegészségügyben, a fogorvosi vizsgálatokat nem számítva, a mellkas- és a hasi CT, a különböző MRI-vizsgálatok valamint a kardió-CT.

Egy térd-MRI 100 ezer forintba is kerülhet, a kardió-CT pedig átlagosan 160 ezerért érhető el a magánegészségügyben.

A felmérésből az is kiderült, hogy átlagosan 69 ezer forintot költöttek a magyarok fogorvosra tavaly, miközben átlagosan 68 ezret az összes többi vizsgálatra. A recept nélkül kapható gyógyszerekre 30, a vénykötelesekre 44 ezer forintot költöttek ez idő alatt.