A korábbi 6,5 éjszakás itt-tartózkodás tavaly lecsökkent 3,7-re, ami elsősorban az oroszok hiányának tudható be, de azért az áremelések is közrejátszottak benne. Most azonban úgy látom, ezen a téren is várható emelkedés, és ha elérnénk a 4,5-5 éjszakát, azt egyértelműen sikerként könyvelnénk el