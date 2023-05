Barna Zsolt: tovább csökkenhet a szereplők száma a magyar bankszektorban

Több területen is piacvezető nagybank kezdte meg a működését a Magyar Bankhoding tagbankjainak április végével lezárult egyesülésével. Az MBH Banknak ambiciózusak a tervei, amelyek között akvizíciók is szerepelnek – külföldön is.

52 perce | Szerző: Barát Mihály Tamás

52 perce | Szerző: Barát Mihály Tamás