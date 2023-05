„Ebben a témában Karácsony Gergelynek csöndben kellett volna maradnia. Zavar, hogy ezt sikerként éli meg, pedig valójában az ő kudarca, hogy a főváros nem vállal szerepet benne. A Fővárosi Önkormányzat nem az élére állt a feladat teljesítésének, hanem elbújt előle. Ez nem közös győzelem” – jelentette ki a Világgazdaságnak a Civil18 frakcióvezetője, korábban momentumos Nagy Károly. A XVIII. kerületi képviselőt az Üllői út felújításával kapcsolatos kommunikációról kérdeztük: mint megírtuk, Karácsony Gergely többes számban beszélt arról, hogy tartják a szavukat, pedig a fővárosi tulajdonban lévő szakasz kopórétegének kétmilliárd forintos cseréjét nem az általa vezetett önkormányzat, hanem Pestszentlőrinc fizeti.

Az Üllői út vége Budapest egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasza.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Nagy Károly a képviselő-testület ülésein már többször is hangot adott annak, hogy szerinte elfogadhatatlan és tisztességtelen, hogy bár Karácsony Gergely több alkalommal is megígérte a beruházást, Európa leghosszabb sugárútjának rendbetételét végül a kerületiek adóforintjaiból kell finanszírozni.

Megértem, hogy nehéz helyzetben van a főváros, de az akkor sem elfogadható, hogy nulla forintot vállal a projektben. A felújítással természetesen egyetértek, de álságosnak tartom a főpolgármester büszke megnyilvánulását, miközben a kerület gyakorlatilag átvette a Fővárosi Önkormányzat feladatát

– mondta a politikus, aki nemes egyszerűséggel Budapest szégyenének nevezte az Üllői út kerületi szakaszának állapotát, ami nem Pestszentlőrinc, hanem a főváros felelőssége.

Még a megválasztott képviselőknek sem szóltak

Nagy Károly hozzátette, nem korrekt, hogy miközben a főváros megpróbálta értékesíteni az egyik kerületi zöldterületet, az érte kapott százmilliókat eszébe sem jutott visszaforgatni. Még márciusban történt, hogy a Fővárosi Önkormányzat mindenféle politikai vagy társadalmi egyeztetés nélkül piacra dobta a tulajdonában lévő Alacskai úti zöld területet, amely a helyiek egyik kedvence.

Nagy Károly szerint a főpolgármesternek nincs oka büszkélkedni.

Fotó: Facebook

A legnagyobb ingatlanos portálra 480 millió forintért feltett telek ügye kiakasztotta a környéken élőket, hiszen teljesen egyértelmű volt, hogy az üzlet megkötése után ingatlanberuházás valósulna meg. Végül 1200-nál is több aláírás gyűlt össze, Szaniszló Sándor DK-s polgármester pedig büszkén hirdette, hogy lobbijuknak hála Karácsony Gergelyék mégsem adják el a területet – azt a fideszes javaslatot viszont az ellenzéki többségű képviselő-testület nem fogadta el, hogy kizárólag zöld, rekreációs célra hasznosítható terület maradhasson a közel 15 ezer négyzetméteres Alacskai úti telek.

A főváros úgy akarta eladni, hogy mi, megválasztott képviselők nem is tudtunk róla, az Ingatlan.com-on vettük észre a hirdetést

– árulta el Nagy Károly, aki felidézte, először ő és Banga Zoltán írt nyílt levelet Karácsony Gergelynek, utána Lévai István Zoltán vezetésével lépett fel a terv ellen a Fidesz, végül a DK-s Ferencz István kezdett el aláírásokat gyűjteni. Érdekesség, hogy az utóbbi bár a képviselő-testület rendkívül ülésén elismerte, hogy a lakosság a zöldfelület megmaradását akarja, és nekik is ez a céljuk, végül Lévai István Zoltán határozati javaslatát a zöld, rekreációs kitételről nem szavazták meg. Egyes hírek szerint azért nem, mert idősek otthonát képzel ott el a kerületi önkormányzat DK-s frakciója.

Nem tudták megakadályozni, az élére álltak

Felvetésünkre, hogy az ügy akár olcsó szavazatszerzés is lehetett egy évvel az önkormányzati választások előtt – a szövetség egyik tagja eladna egy telket, a másik sikerrel állítja meg… –, Nagy Károly azt felelte, nem tisztje értékelni, mi alapján hozták meg a döntést, de sokatmondón azt is megjegyezte, a politika egyik szabálya, hogy amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. „A kerületi vezetés is érezte, hogy jelentős lakossági tiltakozást váltott ki az eladás lehetősége, és ezzel szemben politizálni nem okos dolog” – tette hozzá.

Nagy Károly úgy véli, nem a zöldterületeket kellene privatizálni, hanem az Üllői út vonalában omladozó ingatlanokat, azt pedig végképp elfogadhatatlannak tartja, hogy a lakosság megkérdezése nélkül döntött volna a Fővárosi Önkormányzat.

A XVIII. kerületi képviselő-testület a Banga Zoltánnal közösen tett javaslataikat elfogadta, azaz például építési változtatási tilalmat rendelt el az Alacskai úti területen, de Nagy és Banga egyébként Lévai István Zoltán törekvéseivel is egyetértett.