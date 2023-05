A biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök 111,3 milliárd forintos bruttó jutalékbevételt értek el 2022-ben, ami 7,2 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi 103,8 milliárdhoz képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken közzétett adataiból.

Fotó: Shutterstock

A jegybank statisztikái szerint a múlt év az életbiztosításokból származó bevételnél hozott erősebb, 10,6 százalékos bővülést – itt 30,3 milliárd forint közelében alakult a jutalékbevétel –, míg a nem életbiztosítási üzletágban 6 százalékkal, kicsivel 81 milliárd forint fölé nőtt a kimutatott összeg. Mindezek nyomán az életbiztosításokból származó bevétel súlya kissé emelkedett az alkuszoknál, a 2021-es 26,4-ről 27,2 százalékra.

Ami a tavaly megkötött szerződések számát illeti, ott összességében 11,5 százalékos emelkedést mutatnak az MNB adatai.

Ez ugyanakkor teljes egészében a nem életbiztosítási területnek köszönhető, hiszen miközben itt 12,9 százalékkal nőtt a megkötött szerződések száma, az életbiztosításoknál 11,7 százalékkal csökkent.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az egy új életbiztosítási szerződésre jutó összeg jelentősen emelkedett a többes ügynököknél és az alkuszoknál.

Figyelemre méltó azonban, hogy tavaly is folytatódott a hazai piacon aktív többes ügynökök és alkuszok számának évek óta tartó, lassú, de folyamatos csökkenése. Az MNB adatai szerint december végén már csak 371 szereplő működött a piacon, huszoneggyel – 5,4 százalékkal – kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ötéves összevetésben több mint 15 százalékkal csökkent az aktív biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök száma, hiszen 2017 végén még 437-et tartottak nyilván.

Bár a jutalékbevétel valamivel több mint 7 százalékos emelkedése első látásra nem tűnik túl acélosnak, figyelembe kell venni, hogy miközben a piaci szereplők száma is csökkent, a biztosítók díjbevétele is hasonló ütemben – 7,4 százalékkal – emelkedett. A szektor díjbevételének emelkedése pedig szinte teljesen a nem életbiztosítási üzletágnak köszönhető, ahol a kimutatott összeg 12,7 százalékkal, 819 milliárd forint közelébe nőtt. Ezen belül az utasbiztosításoknál kiemelkedő bővülést mért az MNB – közel a duplájára, 15,2 milliárd forintra ugrott a díjbevétel –, de jóval az átlag fölött teljesítettek a casco- és vállalati vagyonbiztosítások is.

Az életbiztosítási üzletágnál viszont csak rendkívül szerény, 1 százalék körüli bővülésre futotta 609,2 milliárd forintos díjbevétel mellett. Abban pedig, hogy az életbiztosítási piac egyáltalán növekedni tudott 2022-ben,