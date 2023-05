A Fővárosi Törvényszék keddi ítéletében ismét megsemmisítette a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét – írta az Index.

A Déli Körvasút részeként már elkészült a Déli összekötő vasúti híd (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A lap tudósítása szerint a bíróság az új környezetvédelmi eljárásban megállapította, hogy a korábbi eljárásban kifogásolt hat tématerület közül két pontban semmiféle vizsgálatot nem tett az alperes beruházó.

Magyarország legfontosabb vasúti fejlesztésének – ami ha megvalósulna, naponta kétmillió utas ingázását könnyítené meg – létrejötte ezzel a döntéssel bizonytalanná vált.

Ugyanakkor Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár, a Déli Körvasút egyik korábbi koncepcionális tervezője az Indexnek úgy kommentálta az ítéletet, hogy az inkább formális jogi kifogásokon alapul, következésképp a projekt a maga komplexitásában azért nincs még veszve. Reményét fejezte ki, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) mihamarabb korrigálja a jogtechnikai aggályokat, és az új engedélykérelmet, amilyen hamar lehet, beadja.

Mindezt azonban árnyalja, hogy az ÉKM a Világgazdaságnak a múlt héten jelezte: a most környezetvédelmi engedély nélkül maradt Ferencváros és Kelenföld közötti bővítés híján feleslegessé válna a teljes Déli Körvasút-beruházás. A tárca illetékes vezetői jelezték lapunknak: amennyiben a projekt szempontjából nem születik kedvező ítélet – ez most bekövetkezett –, akkor tarthatatlan lesz a 2027-re kitűzött megvalósítás. Sőt, az is elképzelhető, hogy a második ütem elmaradása esetén a hasonló költségvetésű Debrecen–Nyíregyháza-fejlesztés valósulna meg.

Mi a baj a Déli Körvasúttal?

Még múlt év végén indult el az a per, amelyet a fővárosi, az újbudai és a ferencvárosi önkormányzat civil szervezetekkel közösen kezdeményezett azért, hogy a bíróság megsemmisítse a Déli Körvasút-beruházás környezetvédelmi engedélyét. Úgy vélik, hogy az nem felel meg a korábbi jogerős döntés által előírt követelményeknek. A felperesek arra hivatkozva akarják megakadályozni a kivitelezést, hogy főváros lakott területe „nem terhelhető tranzit vasúti teherforgalommal, ezért azt ki kell tiltani és alternatív útvonalat kell biztosítani”. Ennek kapcsán azt szorgalmazták Lázár János építési és közlekedési miniszternél, hogy a kormány vállaljon kötelezettséget a V0-s vasútvonal megvalósítására, vagyis hogy lényegében ne a Déli Körvasutat építse meg, hanem a vasúti körgyűrűt.

Az ügy már másodszorra került az igazságszolgáltatás elé. Először még tavaly a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért egyesület (Popék) perelt a Hamzsabégi út mentén lakók érdekeire hivatkozva. Akkor a Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t és a Budapest Fejlesztési Központot. Csakhogy 2022 novemberében a Pest Megyei Kormányhivatal újra megadta a környezetvédelmi engedélyt a Kelenföld és a Ferencváros állomás közötti fejlesztésre. Ezt semmisítette meg most a bíróság.

