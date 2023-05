Elindult az infláció a lejtőn, és ezt már a pénztárcánk is érezheti – összefoglaló

Az elemzői várakozásoknak megfelelően gyorsult az infláció csökkenése áprilisban – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerda reggeli adataiból. A márciusi 25,2 százalék után a fogyasztói árak átlagosan 24,0 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, az előző hónaphoz képest 0,7 százalékos volt a drágulás, ami 2021 vége óta a legalacsonyabb érték. A mostani adatban jelenhetett meg először a kiskereskedelmi láncok akcióinak hatása, ami márciusban elmaradt, az most lényegében lejjebb húzhatta a fogyasztói árindexet. Ráadásul havi szinten az élelmiszerek ára nem változott.

Fotó: Getty Images

Hónapok óta nem volt példa arra, hogy egyszerre ennyi termék ára lefelé induljon el. Elsősorban az élelmiszereknél lehet kedvező változásokról beszélni, és bár így is rendkívül magasak az árak, de

márciushoz képest rengeteg élelmiszer kerül kevesebbe.

A kormányzati intézkedések hatására pedig várhatóan folytatódik az áresés. Bár a csirkemellfilé kilójának ára növekedett, a karaj, a pulykamellfilé, a virsli és még több hústermék ára is lefelé indult el. Szintén csökkent az 1,5 százalékos tej, a margarin és a rizs ára, de főként az uborka, a trappista sajt és a fehér kenyér kilójának ára indult lefelé markánsan. A trappista sajt kilója például tavaly augusztus óta nem volt ilyen alacsony, ami nagyban köszönhető a multiláncok akciózásainak is.

A szolgáltatások esetében azonban még mindig megfigyelhető egy erőteljesebb drágulás. A Gazdasági Versenyhivatal még vizsgálatot is indított a temetkezési üzletág esetében, ahol 2018 óta 47 százalékkal drágultak meg a temetési szolgáltatások.

Idén áprilisban egy koporsós temetés ára átlagosan 385 690 forint volt a KSH szerint, a hamvasztásos szertartás pedig 275 660 forintba került.

Ez mind a két esetben drágulás az egy hónappal korábbi szinthez képest.

A szakértők azt várják, hogy az infláció áprilisban elindult a lejtőn, vagyis innentől egyre nagyobb mértékben fog lassulni az árnövekedés üteme. Ezt a kormányzati beavatkozásokkal lehet magyarázni, vagyis a kötelező akciózással és az online árfigyelő rendszerrel.

Június 1-jén megkezdődik a kötelező akciózás, minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy húsz termékből álló akciós árú élelmiszerkosár az adott boltban, amelyet a korábbiakhoz képest olcsóbban vásárolhatnak meg. Július 1-jén pedig elindul az online árfigyelő rendszer, amely több mint 60 termékkörre vonatkozóan napi szinten és üzletenként teszi elérhetővé mindenkinek a legkedvezőbb árakat.

Jól reagált a forint

A szerdai inflációs adatnak nemcsak a fogyasztók, de a forint is örülhetett. Technikai alapon 365-ig nyílt meg a tér az euró-forint keresztárfolyam előtt.

A forintnak jót tesz a kedvező, összességében a vártnál alacsonyabb inflációs és maginflációs adat. Annak ellenére is, hogy elviekben a kamatvágás közelgő kezdete körüli várakozásokat is erősíti, ami a papírforma szerint azért továbbra is inkább felfelé mutató kockázat az euró-forint kurzus számára. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a jövőbeni csökkenő kamatkörnyezet hatása a kötvénypiacon, a külföldiek növekvő jelenlétével támogathatja a forintot. Ahogy ez az előző évtized nagy kamatvágási sorozatában történt, amikor