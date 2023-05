Ahogy arról korábban beszámoltunk, péntek reggel több magyar híroldal felülete is elérhetetlen lett egy ismeretlen hiba miatt. A webhelyek betöltésénél felugró adatvédelmi tájékoztatót ugyanis jó néhány portálon nem lehetett elfogadni, így a hírfolyam sem volt elérhető. A probléma tucatnyi nagy látogatottságú híroldalt érintett, így a Világgazdaság oldalát, a vg.hu-t is.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt hetekben több magyar híroldal is átállt egy új GDPR-szabályozásra, ami hivatalosan Consent Management Platform (CMP) néven fut. Ezt előbb-utóbb minden portálnak alkalmaznia kell, de még nem mindenki tette meg, például technikai okokból. Most úgy tűnik, a fenti hiba azokat érinti, akik már túlvannak az átálláson. Csakhogy ezen belül is tovább szűkíthető a kör. Léteznek különböző szolgáltatók, amelyek a GDPR-szabályozásnak való megfelelést biztosítják úgynevezett sütiken keresztül a weboldalaknak. Ilyen az amerikai Quantcast, amelynél valamikor a tegnap folyamán váratlanul bekövetkezett a probléma. A cég saját honlapján sem lehet elfogadni a felugró ablakot. Hogy pontosan mi történt, az egyelőre nem ismert.

A probléma azóta megoldódott, a magyar híroldalak ismét elérhetők, azonban a cookie-k jó időre eltűntek róluk.

Ez azt jelenti, hogy a weblapok használhatók voltak, viszont az oldalak nem ajánlják fel az adatvédelmi nyilatkozatok elfogadását és nem teszik lehetővé, hogy a felhasználók korlátozzák a megosztott adataikat. A jelenség tapasztalható többek között az Index, az Origo, a Telex, a Blikk és a Bors oldalán, ám külföldi weblapokon nem. Brit, amerikai és kínai oldalakon a cookie-k elfogadásáról szóló ablakok gond nélkül megjelennek. Azóta a legtöbb oldalra visszakerült a beleegyezési ablak és ismét működik az elfogadás. Ennek ellenére sokan bogarászták péntek reggel, hogy mi is lehet ez az egész, megpróbáljuk elmagyarázni.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k a modern internetezés elengedhetetlen kellékei. A böngésző ezeken keresztül térképezi fel a felhasználók internetfogyasztási szokásait, tárolja a bejelentkezési adatokat, illetve segít a fejlesztőknek a webhelyek fejlesztésében és az internetezés kényelmesebbé tételében.

Fotó: Shutterstock

A cookie-k leegyszerűsítve olyan szöveges fájlok, amik az adott felhasználó (anonim) adatait tartalmazzák. A webhelyek ezeken keresztül azonosítják be az egyes számítógépeket és hálózatokat.

A cookie-k működését, vagyis azt, hogy milyen adatokat gyűjthetnek, azokat miként tárolhatják és erről hogyan kell a felhasználókat tájékoztatni, a GDPR-szabályzat határozza meg. A GDPR a General Data Protection Regulation rövidítése, magyarul általános adatvédelmi irányelvként hivatkoznak rá. A GDPR-szabályzatot az Európai Unió 2018 májusában fogadta el, az unió mind a 27 tagállama részes fél a GDPR-ban.