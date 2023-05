Két egyértelmű kérést fogalmaztunk meg az Európai Unió mai agrártanácsi ülésén. Egyrészt azt, hogy az ukrán terményekkel kapcsolatos közösségi importtilalmat meg kell hosszabbítani, másrészt pedig szállítási támogatás szeretnénk kiküzdeni, annak érdekében, hogy az eredeti célnak megfelelő piacokra kerülhessenek – mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Világgazdaságnak. A mezőgazdasági és halászati miniszterek május 30-án Brüsszelben azért üléseztek, hogy megvitassák a piaci helyzetet, különös tekintettel az Ukrajna elleni invázió következményeire. Magyarország a tanácsi ülésen szorgalmazta a korábban megítélt pénzügyi támogatás emelését is, hiszen mint az államtitkár mondta, a valamivel több mint 15 millió eurós dotáció inkább csak gesztusnak tekinthető, mint megoldásnak.

Feldman Zsolt államtitkár egyeztet Peter Kullgren svéd agrárminiszterrel az agrárminiszteri tanács ülése előtt Fotó: Feldman Zsolt/Facebook

Feldman Zsolt kitért arra is, hogy bár június ötödikén lejár a kelet-európai tagállamok nyomására kihirdetett ukrán terményekre vonatkozó importstop az Európai Bizottság a felvetésekre még nem adott érdemi reakciót.

Csak tagállami nyomásra lépet az EB

Emlékezetes, hogy az Európai Bizottság (EB) sokáig nem volt hajlandó foglalkozni az ukrán termények dömping szintű megjelenésével a kelet-európai piacokon, noha ezt éppen az uniós döntés, miszerint ezen termények vámmentesen jöhetnek át a határokon okozták az Ukrajnával szomszédos országokban a piaci próblémákat.

Végül eredményre a tagállamok azon döntése vezetetett, hogy önállóan lépnek fel annak érdekében, hogy megakadályozzák az ukrán mezőgazdasági termékek minden ellenőrzés nélküli behozatalát.

Erre válaszul, május elején az EB rendkívüli és ideiglenes megelőző intézkedéseket fogadott el az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek uniós behozatalára vonatkozóan azzal a céllal, hogy enyhítsék az ukrajnai gabonát érintő uniós importkorlátozás ideiglenes feloldása okozta nehézségeket. Az intézkedések kezdetben négy, Ukrajnából származó mezőgazdasági terméket érintenek: a búzát, a kukoricát, a repcemagot és napraforgómagot. Az intézkedések május 2-án léptek hatályba és június 5-ig érvényesek. Akkor a testület 100 millió euró összegben rendkívüli támogatást is javasolt a a határmenti tagállamok gazdáinak, amelyet az öt tagország között osztanának szét arányosan.

A keleti tagok is elkötelezettek az egység mellett

Feldman Zsolt elmondta, a mai agrártanácsi ülésen egyértelművé kivánták tenni, hogy a kelet-európai tagállamok is az egységet szeretnék fenntartani a közösségben éppen ezért ígyekezték elfogadtatni az olyan tagokkal is mint Portugális és Spanyolország, akik az aszály miatt most igényt tartanának az ukrán terményekre, hogy megértik igényüket.

Ugyanakkor egy olyan piaci helyzet állt elő a korábbi döntések miatt, amire senki nem készülhetett fel, ezért azt is kezelni kell, mint ahogy a szállítási támogatással az ő igényüket is meg lehetne oldalni.

Az államtitkár nem tartotta valószínűnek, hogy az Európai Bizottság nem hosszabítja meg korábbi importtilalmát, a kérdés csak az, hogy az milyen időre vonatkozóan lépi meg. Az egységesen fellépő keleti tagok egyértelműen az év végi határidőt tartják elfogadhatónak, hogy a betakarítási időszakot ne zavarja meg az ukrán termény.

Feldman Zsolt szerint a Bizottság egyértelműen érzékelte a tagországok egységét és azt, hogy a gazdálkodók maguk is megjelentek Brüsszelben nyomást gyakorolva annak érdekében, hogy vegyék figyelembe érdekeiket. Ezért nem tarja valószínűnek, hogy kérésüket teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, a kérdés, hogy milyen szinten veszik majd figyelembe.

Sikeres gazdademonstráció

A múlt héten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének képviselői is részt vettek lengyel, cseh, szlovák és román gazdatársaikkal az ukrán dömping elleni brüsszeli demonstráción. Az EU agrárbiztosának átadott petícióban egyebek mellett követelték, hogy az ukrán termények importjának tilalmát 2024. június közepéig hosszabbítsák meg, hogy legyen hová betárolni az idei termést, és rendeződhessenek a piaci problémák a kelet-közép-európai országokban. Kérték, hogy a importtilalmat terjesszék ki a tojásra, a baromfihúsra, mézre, olajra, búzalisztre, kukoricalisztre, cukorra, gyümölcsökre és zöldségekre, valamint a feldolgozott élelmiszerekre. Emellett egy alap létrehozását is kérték a kelet-közép-európai gazdák támogatására, akiket a leginkább sújtanak a háború következményei.