Egyéni vagy kisvállalkozóként gyakorlatilag bármelyik online számlázóval futhat a biznisz, ennek tudatában mekkora a technológiai kihívás ma a számvitelben?

A számlakiállítás valóban nagyon elterjedt, elveszítette a súlyát a könyvelésben, mert mindenki meg tudja oldani saját maga. Ezért érdekesebb téma például a szállítói számlák kezelése, amit nehéz automatizálni, elérni, hogy élő embernek ne kelljen hozzányúlnia egy kész számlához. Egyébként az automatikus könyvelés csak pici és lokális cégekre lehet igaz, mert ha szofisztikáltabb és/vagy külföldi kimutatásra van szükség, az már nehezebb. A mi ügyfeleink közepes és nagyvállalatok, miközben a kkv-knak jobbára annyi a szándéka, hogy ne büntesse meg őket a NAV. Minél nagyobb szintre megyünk, egyre értékesebb a hozzáadott értékű szolgáltatás, például, hogy kényelmes legyen az adatcsere, gyorsabban szolgáltassunk adatot, hiszen ha öt nap helyett kettő alatt el tudjuk juttatni a számla összes részletét, akkor ők gyorsabban és pontosabb döntést tudnak hozni. Ehhez jön még természetesen a költségkérdés, amelyet szintén feltesznek nekünk.

Sólyom Attila szerint pontosan megbecsülhető az automatizáció költségigénye.

Fotó: Gyüre István

Mit lehet válaszolni?

A NAV ÁNYK-ja nem feltétlenül kedvelt szoftver, ám nagyon jó, hogy egyáltalán van, mert nélküle ma is papíron dolgoznánk. Mi készítünk rá automatizálásokat, és jó tapasztalataim vannak a NAV-val. Az online számlázás jelentős adminisztratív terhet tett a vállalkozások nyakába, hiszen azonnal be kell jelenteni mindent, ugyanakkor a NAV ezt vissza is jelenti, API-val elérhetővé teszi, és nemcsak exportálva, hanem strukturálva is. Mi a különbség a nem strukturált és a strukturált adat között? Az, hogy egy számítógép számára értelmezhető-e. Például egy Excel-táblában, ha a helyükön vannak az adatok, akkor igen, az strukturált adatmennyiség, ellenben egy szerződés a változékony szövege miatt nem strukturált. A teljes automatizáció rendkívül nehéz, vagy talán nem is elérhető, de mindenképpen drágán. Részlegesen viszont lehet és kell is automatizálni.

A fő cél, hogy a kollégáink azt csinálják, arra maradjon idejük és energiájuk, amiben az emberek jók: értelmes dolgokkal foglalkozzon a könyvelő, használja az értékítéletét, a hatalmas számmennyiséggel meg bajlódjon a számítógép!

Megbízhatunk az MI-ben?

A karrierutakat ez mennyire befolyásolja?

Akiket pályakezdőként vagy egy-két évnyi tapasztalattal veszünk fel, nálunk végigmászhatják a létrát. Előnyös, ha megtanulják a munkafolyamat összes állomását, viszont a technika segíthet abban, hogy gyorsabban találkozzanak értelmes feladattal, amelyhez tényleg az ember szükséges. Értsék meg a fiatalok a számlakiállítást, ám ha már értik, akkor csinálja az alkalmazás, ők pedig lépjenek a következő értelmes feladathoz! Ezáltal felgyorsulhat a karrierút – ha képesek vagyunk lépést tartani a változással. Fontos téma ugyanis, hogy mennyi változást lehet ráereszteni az emberekre – főleg, hogy itt százszázalékos pontosság és bizalom az igény. Persze, sokkal gyorsabb a gép, de megbízhatok benne? Látjuk önmagunkon is, hogy olykor kezd sok lenni, lassan már humán gátja van a technikai fejlődésnek.

Egyelőre kihagyhatatlan az emberi hozzájárulás.

Fotó: Shutterstock

Ennyire nehéz az egész folyamat?

Bonyolultabb, mint elsőre hangzik. Belépési korlát, ha tényleg a teljes automatizációra törekszünk, ugyanis a folyamatok nagyja még felderítetlen. A törvény sem feltétlenül fordítható le azonnal az informatika nyelvére, és még változhat is a törvény. A költségeket viszonylag jól lehet becsülni, és a számviteli környezetet csak egyszer kell beállítani, ha pedig erre van tíz ügyfél, akkor a fajlagos költség kisebb. Ellenben a benefit oldalt nehéz belőni, mert az természetesen nemcsak annyi, hogy kevesebbet dolgozik majd a könyvelő: ha értelmesebb tevékenységgel foglalkozik, akkor – mondjuk – kisebb lehet a cégnél fluktuáció is.

Mi van a felhőben?

Napjaink legfelkapottabb témája, a mesterséges intelligencia, a ChatGPT mennyire tényező már?

Én mérsékelt optimizmussal állok hozzá.

Nem egy varázsmegoldás, de vizsgáljuk aktívan, workshopokat is tartunk. Jó támogató eszköz, ám nem megoldó, azaz nem váltja ki a tevékenységünket, inkább csak felgyorsítja.

Mivel nem teljesen friss adatokkal van feltöltve, nem fogja tudni megmondani, hogy 2023-ban mire figyeljek az áfabevallásnál. Ha szeretném a könyvvitelt jelentősen támogatni, akkor oktatnunk kéne őt a témában. Nagyon nagy kérdés, hogy mi az a pont, ahol a szakértőink megbíznak a válaszában. Az ügyfél mindig emberrel beszél majd, viszont a szakértő használhatja a saját kutatásában.

A háttérkutatásban már segíthet a mesterséges intelligencia.

Fotó: Shutterstock

Innen már csak egy lépés a blokklánc-technológia és a kripto.

Három-öt éve éve nagyot futott a blockchain és az elmélet, hogy a ledger feddhetetlen, mert annyi különböző ponton validálják. Ha valaki ilyet alkalmaz, akkor elméletben a szolgáltatások egy része értelmét vesztheti, hiszen a megoldás már helyes és elfogadott. Ilyesmivel jelenleg mi nem foglalkozunk, viszont a gondolatkísérlet érdekes. A következő nagy fejezet a felhő és a biztonság.

Itt jön képbe a Covid? Hiszen nyilvánvalók az emberéletre és a gazdaságra gyakorolt negatív hatásai, technológiailag viszont kikényszerítette a fejlődést.

Abszolút, öt évet lökött rajtunk. Hiszen addig is home office-oltak az emberek, ám nem mindenki és mindig, hirtelen a számlákat is muszáj volt digitálisan kiállítani, a fizikai számlamennyiség a töredékére csökkent, azaz nagyon pozitívak voltak a hatások az adatcserére. Ugyanakkor az infrastruktúrához fel kell fejleszteni a biztonságot is.

A felhőszolgáltatás megteremtette az információkhoz való azonnali hozzáférést, mégsem olyan egyszerű, mert ott vannak az eltérő törvényi szabályozások, hogy milyen adatot és hol tárolhatunk.

Nekünk is van saját szerverünk, ugyanakkor az ügyfeleink beleegyezésével dolgozunk felhőmegoldásokon is. Ami pedig a biztonságot illeti: a célzott támadásokkal szemben a lehető legtöbbet próbáljuk megtenni; az adatszivárgások és a social engineering támadások tekintetében pedig a nagy szolgáltatók felső megoldásai még talán kockázatosabbak is.

Ki mit tud?

Ha ennyire felpörög a fejlődés, hogyan alakul a munkavállalói létszám?

Magyarországon három-négyszáz fővel dolgozunk, Lengyelországban még százzal, román, cseh és szlovák irodánkkal együtt összesen ötszáz-hatszáz fővel. Számviteli outsourcingban a legnagyobb árbevételű cég vagyunk Magyarországon és stabilan piacvezető. Fel sem vetődik, hogy csökkentsük a létszámot, mert kellenek a munkatársak azokra a feladatokra, amelyekből kihagyhatatlan az ember: magával az automatizációval is foglalkozni kell, a fejlesztéssel-oktatással szintén. Az ügyfélkapcsolat pedig elsődleges, hogy a bizalom, az interakció minősége magas legyen, hiszen továbbra is a könyvelőd tud rólad mindent, vagy legalábbis a pénzedről biztosan.