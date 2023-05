Kútamnesztia lép életbe jövő januártól – írja a Napi.hu. A cikk szerint a korábban engedély nélkül létesített sekély kutak 2024-től automatikusan szabályosnak minősülnek.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A jelenlegi bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség is megszűnik a háztartási, kerti és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítéséhez, feltéve, ha a kút

mélysége nem haladja meg az 50 métert,

nem érinti az első vízzáró réteget,

háztartási és mezőgazdasági használatra szolgál,

és vízkészletvédelmi szempontból nem védendő területen található.

A könnyítés azokra vonatkozik,

akik új kutat létesítenének, vagy akik engedély nélküli, esetleg a kiadott engedélytől eltérő kutat üzemeltetnek.

Az új szabályozást rögzítő vízgazdálkodásról szóló törvény módosításáról várhatóan még májusban szavaz az Országgyűlés, a szöveg társadalmi egyeztetése már lezárult. Az új szabályok tehát jövő januártól léphetnek érvénybe, amint lejár a 2023 végéig meghirdetett kútamnesztia. A lap információit maga a törvénytervezet is megerősíti, erről korábban a Világgazdaság is részletesen beszámolt. Ennek észrevételezésére május 10-ig volt lehetőség. Ennek lényege, hogy megkülönbözteti a vízkészletvédelmi szempontból védendő területeken fúrt kutakat, illetve a vízkészletvédelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeket is. Ennek alapja a vízkészletvédelmi szempontból védendő területek országtérképe.

Fontos, hogy az előbbi esetben a kutak továbbra is csak a vízügyi hatóságnak történő bejelentéssel létesíthetők, üzemeltethetők és szüntethetők meg.

Ha viszont kockázatmentes területen lévő kútról van szó, akkor valóban szükségtelennek minősül a háztartási kutak engedélyezési kötelezettségének fenntartása. Vagyis ezek a háztartási kutak megúsznák a teljes engedélyezési-bejelentési procedúrát.