Pontosan 2023 napra volt szükség ahhoz, hogy felújítsák a M3 metró teljes vonalát. Aki szereti a számmisztikát, az talán örül ennek, tekintve, hogy a beruházás befejezése a 2023-ban lesz. Aki viszont napi szinten használja (vagy használta volna) a 3-as metrót – és ők nincsenek kevesen, hiszen normál üzemmenteben napi félmilliónál is többen utaznak a kék metrón –, már biztosan nem örül annak, hogy a munkálatok 67 hónapon, vagyis több mint 5 és fél éven át tartottak. Az első kapavágás 2017. november 6-án volt, a beruházás végső átadása pedig 2023. május 22-én, hétfőn esedékes.

2023. május 22-én délutántól újra minden állomáson megáll az M3-as metró. (Fotó: Balogh Zoltán)

M3-as metrófelújítás: mi történt az elmúlt majdnem hat évben?

A végső dátum többször módosult. Volt 2022. december, aztán 2023. január, majd március, végül pedig május. Hogy ez a 67 hónap sok vagy kevés, azt mindenki döntse el maga.

Az viszont biztos, hogy a felújítás megtervezésekor nem erről volt szó.

A BKK által kidolgozott 2014-es kezdeti koncepció szerint 38 hónap alatt végezni lehetett volna a projekttel. Igaz, akkor abból indultak ki, hogy az északi és déli szakasz egyszerre, egy időben újul meg. Ezt végül el kellett vetni, mivel a metró buszokkal való pótlását nem lehetett megoldani. Így végül időben elkülönülten, három szakaszra bontva ment végbe az M3-as metró rekonstrukciója.

Csakhogy amikor már tudták a háromszakaszos megoldást, és ennek megfelelően indították el 2017-ben a munkákat, azt ígérték, hogy 55 hónap múlva elkészülnek. Ez 2022 júniusában futott ki, és mint tudjuk, addig messze nem fejeződött be a beruházás.

Persze ennek is megvannak az okai: az eredeti tervek részleges akadálymentesítésről szóltak, amit közben mind a 20 állomásra kiterjesztettek; a munkálatok során nem várt helyeken is előfordultak azbeszttartalmú szigetelések, amiknek az eltávolítása hátráltatta a munkavégzést; kitört a Covid, aztán pedig az orosz–ukrán háború, ami jelentősen nehezítette az anyagbeszerzést. Arról nem is beszélve, hogy a megrendelő BKV és az alagúti felújítást végző Swietelsky Vasúttechnika között éles és elhúzódó pénzügyi konfliktus alakult ki. Ez pedig épp a projekt tetemes csúszására vezethető vissza: az alagúti rekonstrukció eredeti határideje 2020. július 24. volt, amit a vállalkozó az állomások lassú felújítása miatt nem tudott tartani. Végül a felek 29 hónapos hosszabbításban és 2023. január 6-i új határidőben állapodtak meg. Persze nem ingyen, plusz több mint 9 milliárdért.

Így végül a mintegy 217 milliárd forint költségvetésű felújítás – ebből 172,72 milliárd IKOP-finanszírozás, 44,77 milliárdot pedig a központi büdzsé áll – 225 milliárdnál is többe került.

Azt már tényleg csak a jegyzőkönyv kedvéért említjük meg, hogy 2017-ben a főváros és a kormány között létrejött támogatási szerződésben 137,5 milliárd szerepelt. Mindezzel együtt vitathatatlan, hogy a rendkívül bonyolult és összetett beruházás koordinációjáért felelős Metró Felújítási Projekt Igazgatóság megsüvegelendő munkát végzett. A szervezet egyébként nem meglepő módon azt is állítja, hogy az öt és fél év műszakilag alátámasztott és reális időtartam a projekt megvalósításához.

Átadják az M3-as metrót, mire készüljenek az utasok?

Ne tévesszen meg senkit, hogy a 3-as metró kapcsán az idén (noha még csak május van) már a harmadik átadást prezentálják a városvezetők és a politikusok,

a hétfői ünnepélyes megnyitó tényleg az utolsó, az M3-as metró felújítása valóban véget ér.

Az idén januári átadás két állomás, a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere megnyitásának szólt, aztán márciusban újabb két megállót, a Nyugati pályaudvarit és az Arany János utcait kapták vissza az utasok. Mindez azt is jelentette, hogy március 20-tól már a teljes vonalon közlekednek a szerelvények. De mivel a Lehel tér és Nagyvárad tér esetén továbbra is tartott a kivitelezés, az összes állomáson még mindig nem tudtak megállni a metrók. Ez viszont holnaptól a múlté, ez a két helyszín is bekapcsolódik a forgalomba, vagyis ezzel végérvényesen befejeződnek a munkálatok. De mit jelent a gyakorlatban, hogy átadják a 3-as metrót?

A legfontosabb, hogy csak hétfő délutántól, várhatóan 13-14 órától áll meg minden állomáson az M3-as metró Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között.

Ezt érdemes minden utasnak észben tartania, nehogy reggel csalódnia kelljen munkába menet. Ennek a már sokat emlegetett átadóünnepség és sajtótájékoztató az oka, ami 10 órakor kezdődik a Nagyvárad téren. Lesznek ünnepi beszédek, aztán az újságírók kérdéseket tesznek fel, végül a frissen felújított állomásokat is megtekintik. Mindez a teljes vonal márciusi átadásakor – amikor szintén csak délutántól lett érvényes az új rend – sem volt egyértelmű sokaknak, és már reggeltől használni akarták az infrastruktúrát.

Mindenesetre hétfő délutántól minden nap, hétvégén is a teljes vonalon közlekednek a szerelvények. Az állomáspótló buszok kikerülnek a menetrendből, keddtől pedig a pótlást segítő alternatív járatok újra az eredeti útvonalukon járnak. Mindez a következőképpen néz ki:

Az M14-es és az M30-as állomáspótló járat a továbbiakban nem közlekedik.

Május 23-tól, keddtől a 34-es és a 106-os busz újra a Göncz Árpád városközponttól indul és oda is érkezik.

Változik az 1M villamos jelzése is: június 1-jétől 1A jelzéssel, de továbbra is a Bécsi út/Vörösvári út és a Népliget között jár.

Már most hétvégén helyreáll Budapesten a Kiskörút és a Bajcsy-Zsilinszky út korábbi forgalmi rendje, miután feleslegesek lettek az itteni buszsávok. Ez mindkét szakaszon a korábbi 2x2 autóssáv helyreállítását jelenti a Bajcsy-Zsilinszky úton korábban is meglévő buszsávok, illetve a kiskörúti villamosvágányok mellett.

Egy információ még lényeges lehet, hogy az utasokat ne érje meglepetés. Bár az M3-as metró felújításának tényleg vége, az állomások környezetében kisebb, a metróközlekedést nem befolyásoló és nem közvetlenül a felújításhoz kapcsolódó munkákra még számítani lehet a következő hetekben.