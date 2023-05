Nem lazított érdemben a monetáris kondíciókon a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a mai kamatdöntő ülésén 100 bázisponttal 19,5 százalékra szűkítette a kamatfolyosót.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A döntés előtt a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy legalább 50, de nagyobb valószínűséggel 100 bázisponttal vágja vissza az irányadó kamatrátát a jegybank.

A kamatfolyosó szűkítése is arra utal, hogy mai ülésen a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal csökkenthette az egy napos betéti tender kamatát az MNB, erről azonban bővebben Matolcsy György beszélhet 15 órától.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke április 19-én a Világgazdaságnak adott interjújában hajtotta végre az MNB kommunikációs fordulatát, amit a piacok kifejezetten jól fogadtak. Ha a tesztelés forint a jegybank célja, akkor átment a teszten a forint, rövid megingás után a kurzus azóta is a 365-375 közötti euró jegyzés között ingadozott. De jól viselte azt is, hogy a monetáris tanács április végi kamatdöntő ülésén 450 bázisponttal szűkítette a kamatfolyosót , viszont a 18 százalékos egy napos betéti tender kamatán nem változtatott. Elemzők szerint a piac már korábban elfogadta, amit árazott korábban is, azaz, hogy elkezdődik végre a kamatvágási ciklus, így a forintra legfeljebb az helyezhet nyomást, ha nem a várakozásoknak megfelelően lép a jegybank.

Hosszú út vezetett a mai napig

Az MNB 2021. június 22-én indította el a kamatemelési ciklust, amely változó intenzitással 2022 elején kapcsolt nagyobb fokozatba. Bár 2022 májusában még úgy tűnt, hogy lassít a tempón a jegybank (Virág Barnabás a Világgazdaság konferenciáján lassú fokozatos szakaszról beszélt), az inflációs adatok és a nemzetközi fejlemények fényében utólag elhamarkodottnak bizonyult a kijelentés: júniusban az inflációs várakozások emelkedésével és európai energiaválság súlyosbodásával párhuzamosan újabbnál újabb negatív rekordokat döntött meg a forint árfolyama, a kényszerhelyzetben pedig a jegybanknak nem volt más választása, mint egy újabb agresszív, 185 bázispontos kamatemeléssel 7,75 százalékra emelje az alapkamatot.

Lezárta, majd kinyitotta a kamatemelési ciklust az MNB

Végül szeptemberben 13 százalékos alapkamatnál Matolcsy György bejelentette a kamatemelési ciklus lezárását, mivel „nincs értelme továbbmenni a két számjegyű alapkamatnál,” az októberi események azonban ismét felülírták az MNB számításait: a folyó fizetési mérleg bődületes hiánya és a forint elleni spekulációk egymást erősítve óriási nyomást helyeztek a hazai fizetőeszközre, így a piaci stabilitás megteremtése érdekében pedig újabb eszközöket kellett bevetni. A jegybank 18 százalékos kamat mellett hirdetett meg egynapos betéti tendereket, a kamatfolyosó felső szélét az addigi 15,5 százalékról 25 százalékra emelte, továbbá arról is döntött, hogy biztosítja a gazdaság energiaigényéhez a szükséges devizát. A forint árfolyamát ezekkel a lépésekkel sikeresen stabilizálta, 435 körüli történelmi csúcsról visszafordult az árfolyam, amely azóta pedig több mint 10 százalékot erősödött.

Eljött az inflációs fordulat, egyelőre csak a platózást látjuk

Az inflációs áttörésre azonban jó ideig még várni kellett. Ugyan januárban 25,7 százalékon tetőzött az infláció, azóta is nagyon lassú mérséklődést, platózást látunk, áprilisban is 24 százalékon állt a mutató, amivel továbbra is Európa-rekorder. Viszont májusban már markánsabb lehet az árcsökkenés, ami támogathatnak az üzemanyagárak zuhanása mellett a boltokban egyre szélesebb termékkörben tapasztalt akciók árleszorító hatása. Az infláció a mostani várakozások szerint először a nyár közepén eshet 20 százalék alá, és az év végén lehet egy számjegyű. Ezzel ha nem is tűnik el teljesen a különbség, de legalább összezárhat a régiós országok mutatóival a hazai árindex.

Jelentősen javult a kockázati környezet

A MNB kommunikációs fordulatában a döntő szerepet a kockázat tényezők jelentős és trendszerű javulása játszotta. Bár a svájci és amerikai bankcsődök némi elbizonytalanodást ideiglenesen hozhattak, azon nem változtattak, a szélsőséges forgatókönyvek időközben kiárazódtak. A gáz és áramárak jelentősen csökkenése, a gáztározók feltöltöttsége, illetve a nagy jegybankok a kamatemelési ciklusának közelgő lezárása egyaránt érdemben javították a külső helyzetünket. Lényegében ezen tényezők vezettek ahhoz, hogy az monetáris tanács áprilisban 25 százalékról 450 bázisponttal szűkítette a kamatfolyosót.