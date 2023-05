Fogyasztói társadalmunkban egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a háztartási gépek, nagyobb értékű berendezések nem sokkal a garanciális idő lejárata után hibásodnak meg. Tekinthetjük szerencsétlen véletlennek, vagy egyszerűen csak peches a vevő, és persze összeesküvés-elméleteket is lehet gyártani, hogy eleve így készítették el a szerkezetet, annak érdekében, hogy egy új megvásárlására ösztönözzék a fogyasztót. Épp ezért, e tartós fogyasztási cikkek esetében – tehát nagy értékű háztartási gépeknél, számítógépnél vagy akár televíziónál is – érdemes lehet elgondolkozni a kiterjesztett garancia igénybevételén.

A kiterjesztett garanciára ugyanazon szabályok érvényesek, mint a jogi normán alapuló jótállásra, hacsak nem biztosít más, még kedvezőbb feltételeket a cég.

A kiterjesztett garancia természetesen nem ingyenes, azért a vevőnek fizetnie kell, viszont – alapesetben – hibás termék esetében nagyobb védelmet nyújt a fogyasztónak

– tanácsolja Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) ügyvezető elnöke.

Sávos jótállás már több mint két éve

A kiterjesztett garancia kapcsolódik a 2021. január 1-jétől Magyarországon bevezetett, az ártól függő, úgynevezett sávos jótálláshoz. A vonatkozó kormányrendeletben felsorolt termékek 10 ezertől 100 ezer forintig 1 év, 100 ezer forint felett, 250 ezer forintig 2 év, míg 250 ezer forint felett 3 év jótállással rendelkeznek.

A jótállás lényege pedig, hogy ha ezen időszak – tehát az 1, 2 vagy 3 év alatt – meghibásodik a termék, akkor az eladó köteles helytállni a termék hibájáért. E helytállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék eladása után keletkezett, vagyis a fogyasztó okozta.

„A jogszabályon alapuló jótállás felett a kereskedő vállalhat további időszakra önkéntes jótállást, vagy lehetővé teheti, hogy a vásárló kiterjesztett jótállást, garanciát vásároljon. Ebben az esetben pedig a kiterjesztett garanciára ugyanazon szabályok érvényesek, mint a jogi normán alapuló jótállásra, hacsak nem biztosít más, adott esetben még kedvezőbb feltételeket a cég” – magyarázza a szakember. A kormányrendelet alapján hibás teljesítés esetén legfeljebb 30 napon belüli javítás, ha erre nincs mód, akkor további 8 napon belül csere, ha erre sincs lehetőség, akkor a vételár visszatérítése következik.

Az extrák esetében már nem egységes a szolgáltatás

„A kiterjesztett garancia esetében cégenként eltérő lehet a szolgáltatás. Általában ingyenes szervizt vagy cserét biztosítanak, ha szükséges, felkutatják a szakszervizet, a terméket ingyenesen el- és visszaszállítják, a szervizelt terméket ellenőrzik, valamint, ha az eszköz nem igényel szervizt, helyben kijavítják a meghibásodást” – tájékoztat Kormos Attila, az Aiaszon megjelent szakmai írásában. A kiterjesztett garancia már a készülék megvásárlását követően és általában az alap gyári garancia lejártát megelőzően köthető meg, bár ez nyilván szolgáltatónként eltérő lehet. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezek a garanciák nem vonatkoznak az esztétikai hibákra, külső mechanikai sérülésekre, illetve olyan problémákra, amelyek abból fakadnak, hogy a vásárló nem tartotta be a használati útmutatóban foglaltakat.

A fogyasztóvédelmi problémákat országos összefogás keretében kezelő FEOSZ ügyvezető igazgatója szerint a kiterjesztett, fizetett garancia hasznos szolgáltatás, de a gyakorlatban nem mindig teljesíti az óvatos és előrelátó fogyasztó számára a küldetését.

A webáruház az oldalán még arra is felhívja a figyelmet, hogy a technológiai fejlődést figyelembe véve a cseretermék ára az eredeti termékénél alacsonyabb is lehet.

Amikor hiába volt óvatos a vásárló

A megtörtént eset fogyasztója 100 ezer forint érték alatti bluetoothos hangszórót vásárolt – amelynek a jogszabály alapján egy év a jótállási ideje – az egyik legnagyobb, immáron budapesti székhellyel rendelkező online webáruháznál, amelyik úgynevezett kiterjesztett garanciával hirdeti termékeit megvásárlásra. Esetünkben az 1 éves jótállási időn túl további 1 évre vásárolt kiterjesztett garanciát a fogyasztó. Azonban a kötelező jótállási idő leteltét követően, de még a kiterjesztett garancia idején belül történő meghibásodás kezelése kapcsán több probléma is felmerült a vállalkozás magatartásával összefüggésben. Mindenekelőtt közel 60 napig nem történt semmi, ami a jogszabályban rögzített 30 napot éppen kétszer haladja meg. De még a 60 nap elteltével sem került sor a probléma megnyugtató rendezésére, a vállalkozás ugyanis közölte, hogy a hibás termék helyett egy magasabb árkategóriájú terméket kaphat a fogyasztó, feltéve, ha az árkülönbözetet megtéríti. No, itt bukott meg végképp a vállalkozás érvrendszere és magatartása – mutat rá a FEOSZ esettanulmánya.

Ráadásul a jogszabályi előírásokon felül a vállalkozás honlapján megtalálható szabályok is egyértelműen, még inkább fogyasztóbarát módon rögzítik a helyzetet: a kiterjesztett garanciával biztosított terméket ugyanis eszerint 10 munkanapon belül meg kellene javítani a szervizbe érkezést követően.

A szervizelés időtartama attól a pillanattól számítandó, amikor a terméket a vállalkozás által kijelölt szervizegység átveszi.

Ismétlésként, nemhogy 10 munkanapon belül, de 60 napon belül sem került sor a javításra.

A vállalkozás a honlapján arról is tájékoztatja a vevőket, hogy ha a termék nem javítható a fent említett időn belül, olyan új termékre cserélendő, amely az eredeti termékkel azonos vagy ahhoz hasonló a funkcióját, tulajdonságait, valamint teljesítményét illetően. Erre sem került sor, 60 napon belül sem, nemhogy 10 munkanapon belül. Továbbá a webáruház az oldalán még arra is felhívja a figyelmet, hogy a technológiai fejlődést figyelembe véve a cseretermék ára az eredeti termékénél alacsonyabb is lehet. Ha pedig csere nem lehetséges, a fogyasztónak visszajár a termék vételára, azaz a vásárlást igazoló bizonylaton vagy számlán feltüntetett összeg.

Mindezek alapján egyértelműnek tűnik a helyzet: mivel se javításra, se cserére nem került sor meghatározott időn belül, ezért a vásárlónak visszajár a teljes vételár. Ha erre nem kerül sor, a FEOSZ szakemberei azt javasolják a fogyasztónak, hogy forduljon a békéltetőtestülethez, amely ingyenes, gyors és egyszerű szabályok mentén igyekszik egyezséget létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között.



