Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több magyarországi kiskereskedelmi lánc is azzal szeretne a vásárlók kegyeibe férkőzni, hogy túlteljesíti a kormány rendeletében előírt 10 százalékos kötelező akciózást. A Penny 30 százalékos árcsökkentést jelentett be, miközben a Lidl akár 50 százalékot is elengedhet egyes termékek árából, az Aldi pedig 60 százalékos akciókat ígér. Most a Tesco is bejelentette, hogy beszáll a versenybe.

Nagy bejelentést tett a Tesco, júniustól sokan fellélegezhetnek.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazaság

A Tesco arról számolt be pénteken, hogy június elsejétől kiegészíti a vásárlóknak nyújtott kedvezményrendszerét a rendeletben előírt akciós árucikkekkel. Az elmúlt időszakban az áruházlánc folyamatosan gyarapította eszköztárát, hogy felvértezze vásárlóit az infláció elleni küzdelemre.

A vállalat közleménye szerint eddig a

csaknem 600 árgaranciás, hetente pedig hozzávetőlegesen 20 bombaáras, valamint körülbelül 1000 Clubcard-áras termékkínálatában a vállalat május elején további több mint 2000 árucikkre vezetett be a korábbiaknál átlagosan 9,4 százalékkal alacsonyabb árakat.

A következő hónaptól esedékes akciók között például 50 százalék kedvezménnyel értékesített vaj, 48 százalék kedvezményt tartalmazó tejföl és 45 százalékkal olcsóbb friss zöldség is található.

A magyar vásárlóknak tartósan alacsony árakra van szükségük, ezért is alakítottunk ki egy olyan többpilléres kedvezményrendszert, amelynek keretében termékkínálatunk egy jelentős része mindig kedvezményes áron érhető el. Ezen fix elemek mellett a piac alakulásától függően folyamatosan vezetünk be további kedvezményeket

– nyilatkozta Pálinkás Zsolt, a Tesco magyarországi vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy a június elsején életbe lépő minimum 10 százalékos kötelező akciónál már eddig is több kedvezményt nyújtottak vásárlóiknak, pár nap múlva pedig, a szabályozásnak megfelelően, újabb árcsökkentett termékekkel bővítik a választékot üzleteikben és online is.

A Tesco ajánlatai a hetente digitális formátumban megjelenő katalógusban érhetők el, amelyet már az aktuális kedvezményes időszak előtt egy héttel feltöltenek az oldalra, ezzel is támogatva a tudatos, előre megtervezett vásárlást.

A cég arra is ígéretet tett, hogy a vásárlók a kormány által meghatározott 20 termékkör mindegyikében a kötelezően előírt 10 százalékot általában jelentősen meghaladó Clubcard- és bombaáras kedvezményekkel találkozhatnak.

Az első heti akciós termékek listáját már elérhetik az érdeklődők a kiskereskedelmi lánc honlapján.