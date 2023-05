„A megszokott ritmus szerint zajlanak a tárgyalások a közérdekű alapítványok ügyében, közel állunk a megállapodáshoz” – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Brüsszelben, miután tárgyalt Johannes Hahn költségvetésért felelős biztossal.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A tárcavezető szerint az egyeztetések a tanácsi határozat értelmezése körül folynak, alapvetően az összeférhetetlenségi kérdésekre koncentrálak.

Mi is azt szeretnénk, ha minél egzaktabb szabályok lennének a bizottság részéről, hogy melyek azok a pozíciók, amelyek összeférhetetlenek a kuratóriumi tagsággal

– mondta Navracsics Tibor, hozzátéve, hogy világosak a politikusi pozíciók, itt már februárban a miniszterek és később az államtitkárok is lemondtak, ezt követően pedig hamar konszenzusra jutottak abban, hogy az országgyűlési képviselőkre is kiterjesztik a korlátozásokat.

Jelezte, hogy a bizottság nem kezdeményezte, hogy polgármesterekre és az európai parlamenti képviselőkre is vonatkozzanak az összeférhetetlenségi szabályok, mivel ők nem folynak bele a források elosztásba.

Amiről most a tárgyalások folynak, az a szabályok közigazgatási pozíciókra vonatkozó része, hogy hol húzzák meg azt a határt, amely ügydöntőnek minősülhet a források elosztása szempontjából. A másik része az egyeztetéseknek, a kuratóriumi tagsággal összefüggő, de már a következő lépés, azaz amennyiben egy új tag kerül be a kuratóriumba, akkor őt milyen eljárásban válasszák ki, kooptálás legyen, azaz lehetősége lesz-e a kuratóriumnak, hogy saját maga hívjon be tagokat, vagy valamilyen külső eljárásnak kell lennie.

A miniszter szerint most abban állapodtak meg, hogy a magyar fél a jövő héten elküldi a pozícióit a bizottságnak, ezzel igyekeznek rövidre zárni a tárgyalásokat, ami az egyetemeteket illeti.

Navracsics Tibor a Horizont kutatási program forrásait firtató újságírói kérdésre elmondta, hogy a bizottság még februárban a honlapján elérhetővé tett egy olyan határozatot, amelynek alapján a magyar egyetemek továbbra is pályázhatnak, feltételesen értékelik az ő határozatukat, azaz aktuálisan nem kapcsolódhatnak be, de amint megoldódnak a problémák, azonnal bekapcsolódhatnak a programokba.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy dolgoznak az Energiaügyi Minisztériumban a helyreállítási alap hitelrészén, ugyanis a kormány a zöldátállásban és az energetikai fejlesztésekben az alap felhasználásáról gondolkodik.

Időarányosan haladnak a tárgyalások, amit célként tűztünk ki tavaly nyáron, hogy ne veszítsünk uniós forrást, az teljesült

– mondta Navracsi Tibor. Most azok az egyeztetések folynak, amelyek lehetővé teszik, hogy az RRF-hez is teljes egészében hozzájussunk. Ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy nagyon sok politikai szempont ér össze a színfalak mögött, a bizottság egy bonyolultabb politikai érdekrendszerű intézmény, mint a kormány, amely azonos pártokból áll. Hahnnak ugyanis arra is ügyelnie kell, hogy egy ilyen megállapodást el kell tudnia adni a bizottságban és a parlamentben. Nekünk ebből a szempontból egyszerűbb a dolgunk – jegyezte meg.