Mára a délkelet-magyarországi régió meghatározó kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát a Dél-100 Kft. az által felépített GoodsMarket és PlusMarket zárt franchise-hálózatokkal: az idén 25 éve működő társaság teljes franchise-hálózata 2022-ben 33 milliárd forintos bruttó forgalmat bonyolított le – hangzott el a cég vezetői által tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet (illusztráció)

A GoodsMarket a cég háztartási iparcikk és vegyi áru, míg a PlusMarket élelmiszerrel bővített drogéria jellegű termékek eladására szakosodott lánca, amelyek egységei Közép-Magyarországon, főként Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében működnek, de a vevők találkozhatnak néhány üzlettel a Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten is.

Tavaly decemberben a teljes egészében magyar kézben lévő vállalat

hat vármegyében összesen 202 üzletet üzemeltetett, amelyből 39 PlusMarket, 163 pedig GoodsMarket volt.

Ebből 7 GoodsMarket és 29 PlusMarket saját, a többi franchise-rendszerben működött. A PlusMarketek részesedése 43 százalékot tett ki a tavalyi teljes forgalomból, ami – tekintettel arra, hogy ilyen üzletből egyelőre jóval kevesebb működik – igen figyelemre méltó teljesítmény.

Dobi István, a Dél-100 Kft. alapító tulajdonosa elmondta: a társaság alapvető célja, hogy – ahogyan eddig is – a megtermelt eredmény lehető legnagyobb részét visszaforgassák a hálózat fejlesztésébe.

Ha a jelenlegi kereteinken belül otthonosan mozgunk, akkor lehet szó arról, hogy további régiókban is megjelenjünk. Egyértelmű szándék, hogy a PlusMarket láncot legalább száz üzletre bővítsük. Emellett az is képben van, hogy a hálózatot országos lefedettségűre fejlessze a társaság, ám ennek időpontjai még nem látszanak

– hangsúlyozta az ügyvezető.

A piacozó vállalkozásból kinőtt, majd „100 forintos” boltokat működtető – 1998-ban alapított – Dél-100 Kft. 2008-ban indította el a GoodsMarket nevű franchise-hálózatát, amely már a korábbiakhoz képest egy jóval üzletszerűbb termékportfóliót kínált, 2013-ban pedig útjára indult a drogéria jellegű PlusMarket hálózat.

A fejlődést jól jellemzi, hogy az 1998-as induláskor a raktárméret 400 négyzetméter volt, amely mára 12 ezer négyzetméterre bővült, a forgalmazott termékek száma pedig ma már eléri a 20 ezret.

Dobi István szerint az, hogy ez az üzlethálózat meg tudott élni, és folyamatosan képes volt növekedni az elmúlt időszakban a nagy láncok mellett, több tényezőnek is köszönhető. Az egyik, hogy folyamatosan és gyorsan tudott reagálni a piaci változásokra, a másik pedig, hogy fenntartotta az árubőséget („mindent is” lehessen kapni), ami a vidéki vásárlók számára kiemelten fontos. A tartósan alacsony, a konkurensekkel összehasonlítva is kedvező árszínvonal fenntartása szintén kulcselemnek bizonyult a siker szempontjából, és a személyes vásárlási élmény is nagyon fontos a vásárlóknak.