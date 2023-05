Friss hír, hogy mostantól a magyarországi Novartis csapat koordinálja a klinikai kutatásokat a világ tizenkét országában. Miért éppen Magyarország kapott ilyen kiemelt pozíciót cégen belül és mit nyert vele?

Magyarország kiváló helyszín földrajzilag, és ami még fontosabb a kutatások szempontjából, hogy itt a legkiválóbb elmékkel tud együttműködni a Novartis. Van mire alapoznunk, hiszen az elmúlt évtizedben már több mint 10 ezer beteghez jutottunk el, jelenleg 65 klinikai vizsgálat van folyamatban az országban. Ez volt az első számú oka annak, hogy úgy döntöttünk, Magyarország a legjobb hely a koordinációs központnak. Hosszú távú az elköteleződésünk.

Matt Zeller, a Novartis Hungary ügyvezetője

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Praktikusan milyen beruházást jelent a lépés a cégnél?

Elsősorban új munkahelyeket eredményez a klinikai üzletágban, ahol 25 százalékkal növeljük a létszámot. Magas képzettségű, nagy tudású szakemberekkel bővül a csapatunk, ami nagy izgalommal tölt el bennünket, hiszen ez lehetőséget teremt arra is, hogy még több kutatást végezzünk majd. Koordinációs központként a máshol zajló kutatások korábbi fázisaihoz is korábban lesz hozzáférésünk, ami erősíti a kutatási nyomvonalat. A lépés további hozadéka nem közvetlen beruházás, hanem maga a klaszter, aminek működtetése a magyar kutatási szcénát erősíti, létrehozása nagy jelentőségű a képességfejlesztés, képességépítés tekintetében.

A gyógyszeripar fontos az államnak, mert óriási bevételt termel és nagy adófizető, de mit profitál pontosabban a sokat emlegetett kormányzati támogatásból a Novartis?

Jól artikulált központi akarat itt a kutatás-fejlesztés erősítése, a magyar kormányzat keményen munkálkodik annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye Magyarországot nem csak a gyógyszeripari cégeknek, hanem általában minden befektetés számára. Ez teljesen egybeesik a Novartis mostani döntésével, miszerint a klinikai tevékenységeinek egyik központjává teszi Magyarországot. A kutatás-fejlesztés erősítése egyenlő a tehetségek ide vonzásával és helyben tartásával, amihez nem közvetlen beruházási támogatást, vagy adókedvezményt kapunk, hanem olyan lehetőségeket, mint amilyet tavaly a Semmelweis Egyetemmel és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal sikerült tető alá hozni. Az egyetemi klinikákkal történő szoros együttműködés nélkülözhetetlen a sikeres terápiák kifejlesztéséhez, és az innováció terén is magasabb sebességfokozatba tudunk kapcsolni együtt.

Népegészségügyi program mögé állt be a Novartis A kardiovaszkuláris szűrésekkel a következő három évben 50 ezer embert szeretne elérni a Novartis egy újonnan induló népegészségügyi progrogrammal. A gyógyszercég egy együttműködési megállapodást kötött a Semmelweis Egyetemmel (SE), az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM), ez három pillére épül.

Mi most tovább mélyítjük azt az elkötelezettséget, amit a Novartis Magyarország felé mutat. Nem mellesleg nagy lelkesedés fogadta a kormányzat, illetve a közszféra és a magánszféra részéről is a magyarországi központunk szerepének erősítését. A Novartis a gyógyszeripar többi szereplőjéhez hasonlóan úgy gondolja, hogy a jelenlegi gazdaság helyzetben és egyéb kihívások közepette nagyon fontos a gyógyszerellátásban betöltött szerepe.

Koordinációs központ lett a magyar, de nem a környékbeli országokat kapta meg, hanem távoli és különböző kontineneseken lévőket. Miért?

Szándékosan van így, a portfóliót úgy akarjuk kialakítani, hogy a populációkban és a piacok tekintetében is reprezentatív legyen. A magyar Novartis pozíciója nagyot nőtt, hiszen korábban csak a Magyarországon zajló klinikai vizsgálatokért volt felelős ez a csapat, amelyik most 12 ország, 12 különböző piacáért lesz felelős. Ez új képességeket is jelent, mert ez a fajta státuszemelkedés, és erősebb megjelenés a palettán nem csak új munkahelyeket hoz Magyarországra, hanem hozzáférést új piacokhoz, ötletekhez és új kutatásokhoz. Ez a változás a klinikai tevékenységünk széleskörű átgondolásának, újrastrukturálásának is része

Fejlesztenek és gyártanak is gyógyszereket világszerte. Várható, hogy a kutatás-fejlesztés mellé más tevékenységük is idetelepül?

Nem tudok jelenleg semmi konkrétumot mondani, ami gyártás idehozatalát jelentené. Magyarország értékes és hasznos terület, rendelkezésre állnak azok a kutatók és azok a kutatóhelyek, akik révén a klinikai vizsgálatokat eredményesen meg lehet valósítani.

Mostantól a magyar csapat 12 ország különböző piacaiért lesz felelős

Fotó: Vémi Zoltán

Könnyebben hozzájutnak esetleg a jövőben a magyar betegek a korszerű gyógyszerekhez?

Mindenképpen. Bármilyen befektetés-fejlesztés a klinikai kutatás terén jó a betegeknek, akik közvetlenül profitálni fognak az eredményeinkből, méghozzá a legújabb, legkorszerűbb gyógyszerekhez jutnak hozzá. Ingyen.

Elsősorban milyen betegek?

Alapvetően három technológiai platform, az egyszerű biokémia, a fejlettebb nagymolekulás biotechnológiák, illetve a sejtes génterápiák széles skáláján mozgunk, és alapvetően öt terápiás területen, ezek a kardiovaszkuláris betegségek, az onkológia, a hematológia, a neurológia és az immunológia.

Milyen gyógyszerek vannak most a csőben?

Több tucat gyógyszer van a csőben, különböző stádiumban, az engedélyeztetési eljárás különböző fázisaiban. Nagyon szívesen beszélnék egy nemrégiben bevezetett különleges gyógyszerünkről, ami a rossz koleszterin szintet csökkenti, és mindezt egy olyan Nobel-díjas technológiával, aminek köszönhetően évente mindössze kétszer kell befecskendezni. Ez az innovációnk óriási izgalmat kelt, mert forradalmasítja a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítását, kezelését. Lényege, hogy hatásos olyan betegeknél is, akiknek már volt valamilyen eseményük, infarktus vagy stroke, és olyanoknak is segít, akiknél ezzel már a kockázatot tudjuk csökkenteni. Miután széleskörű együttműködést ápolunk az egészségügyi ágazat más szereplőivel a kardiovaszkuláris kockázatok csökkentése érdekében, felhasználva a mesterséges intelligencia segítségét is, a jövőben komoly előrelépésre számítunk a kardiovaszkuláris események csökkentése terén. Figyelembe véve, hogy

Magyarországon évente több mint 60 ezer szívinfarktus fordul elő, és az egészségügyi kassza 20 százalékát ilyen megbetegedésekre költik,

miközben a várható élettartam itt lényegesen alacsonyabb, mint az unió más országaiban, erős ösztönzés arra, hogy kellően hatékony gyógymódot, új megközelítéseket és megfelelő megelőzést találjunk.

Épp csak véget ért a pandémia, milyen hatása volt az egészségügyre a Covidnak végül? Apropó, a vakcina kutatásokból kimaradt a Novartis?

Klinikai kutatásban jelentősen érintett cégként nagyon sok hatóanyagot, sok gyógyszerünket kipróbáltuk, de sajnos egyik sem bizonyult hatásosnak, ebben a részben nem vettünk tehát részt. A pandémia azonban a gyógyszeriparra és az egész ökoszisztérmára hatást gyakorolt valamilyen formában. Az a súly, ami az egészségügyi infrastruktúrára hárult, extrém volt. Sajnos betegek tömegei sokkal rosszabb állapotban vannak most, mint a Covid előtt, miután sokáig nem volt esélyük eljutni az egészségügyi ellátóhelyekre. Gazdasági, pénzügyi és politikai kihívásokkal terhelte megvilágszerte a járvány az ellátórendszert

Látványosan gyorsan megjelentek a Covid elleni védőoltások, ez megváltoztatta, sürgetőbbé tette az elvárásokat a gyógyszerkutatások irányában azóta?

Ennek minden esetben így kéne lennie, gyors választ adni minden kihívásra. Összességében azt kell mondanom, hogy

az a tempó, amit az innovátorok és a technológia fejlődése diktál, lélegzetelállító.

Számos olyan innovációt vezetett be a Novartis, ami néhány éve még csak tudományos fantasztikum lett volna. Ilyen a génmódosítás, a betegségek átalakítása, nagyon korai felismerése. Egyre több betegség esetén válnak lehetővé a nagyon korai hatékony beavatkozások. Az iparági tempó nagymértékben felgyorsult, bebizonyosodott, hogy jelentősen gyorsabb lehet a fejlesztési ciklus, de az átfutási idő, amíg egy innovációból, ötletből gyógyszer lesz, a lényegesen lassabb vizsgálati és engedélyeztetési folyamat, aminek az üteme messze elmarad a technológiai fejlődéséhez képest. Az innovációinkat a lehető leggyorsabban igyekszünk eljuttatni azokhoz, akiknek szükségük van rá, ehhez keressük az újabb és újabb módozatokat.

Matt Zeller: néhány éve még csak tudományos fantasztikum lett volna az a sok innováció, amit már bevezettünk

Fotó: Vémi Zoltán

Az orvosokat is tudják ehhez kellő ütemben edukálni?

Ez egy mindent magában foglaló folyamat, aminek az orvosok, sőt a betegek tanítása ugyanúgy része, mint a kormányzati együttműködés erősítése például. Az egész egészségügyi ellátó rendszernek is lépéseket kell tennie azért, hogy ez megvalósulhasson. Magyarország legnagyobb gyógyszeripari társaságként elkötelezettek vagyunk, hogy a ránk eső részt teljesítsük.

Több mint negyedszázada vannak jelen Magyarországon. Mi változott elsődlegesen az itteni ökoszisztémában?

Ilyen időtávról nem tudok nyilatkozni, egyrészt nem végig mi voltunk a legnagyobb gyógyszeripari cég Magyarországon, és nem végig én vezettem a magyarországi Novartist, csak az utóbbi három évről vannak közvetlen tapasztalataim. Csak azt mondhatom, hogy a belátható jövőt is figyelembe véve folyamatosan tanúbizonyságát tesszük, hogy készek vagyunk a további befektetésekre, fejlesztésekre, új megközelítések kidolgozására és bevezetésére.

Tavaly megnyitottuk az első génterápiás kutatóközpontot itt, az elsőt a régióban.

Egyre hangsúlyosabbá szeretnénk tenni a jelenlétünket, beleértve a párbeszédet és az együttműködést a kórházakkal, egészségügyi szolgáltatókkal, betegszervezetekkel. A teljes portfóliónkat tekintve, benne a Sandoz termékeinkkel, ma már minden negyedik magyarhoz eljutunk a gyógyszereink révén.

Óvatosan fogalmaz, vélhetően ön is érzékeli, hogy az egészségügyi rendszer átalakítása érzékeny téma.

Tudatában vagyunk annak, hogy nagyon nagy kihívásokat él meg a rendszer, de hosszú távra jöttünk Magyarországra, és itt minden szereplővel annak érdekében dolgozunk együtt, hogy valóban eredményt és változást tudjunk elérni közösen. Folyamatos erőfeszítéseket tesz a Novartis azért, hogy az egészségügyi ellátórendszer hosszú távon is fenntartható legyen, ehhez minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekszünk hozzájárulni.