Továbbra is zabálja az infláció a fizetésünket, de néhányan már fellélegezhetnek

Bár átlagosan továbbra is csökken a fizetések vásárlóereje, lehetnek már olyanok – főként az iparban –, akiknek a mostani inflációs környezetben is nőni tudott a reálbére a szakértők szerint. Éves viszonylatban azonban továbbra is kérdéses, hogy meg tudják-e őrizni az értéküket a keresetek.

9 perce | Szerző: Járdi Roland

