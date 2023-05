Azon dolgozik a kormány, hogy egyre több területen növelje Magyarország önellátását, és tovább csökkentse a külső kitettségét – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Somogy vármegyei Csákányban pénteken.

Fotó: Kallus György

A tárcavezető erről a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó Igazgyöngy 98 Kft. mintegy másfél milliárd forintos beruházással kialakított kötszergyártó üzemének átadásán beszélt, hangsúlyozva, hogy a koronavírus-járvány alatt vált világossá, mennyire kiszolgáltatott az ország az egészségipari termékek területén, pedig

a magyar emberek egészsége és ellátása nem függhet a nemzetközi piacoktól.

A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaságpolitika a veszélyes időkben is világos és helyes célokat követ, az államadósságot, a költségvetési hiányt csökkenti, a munkahelyeket megvédi, az inflációt egy számjegyűre szorítja le.

„Nem spórolhatjuk meg magunknak, hogy létrehozzuk azokat a kapacitásokat, amelyek lehet, a rendszerváltozás előtt megvoltak, de akkor a piaci logikából kiindulva azt gondoltuk, nem kellenek, majd a piac megoldja, csakhogy nem mindig tudja megoldani” – közölte Varga, hozzáfűzve, hogy szeretné, ha minden magyar ember biztonságban érezné magát, és az alapvető egészségügyi termékek – a fertőtlenítőszerektől a kórházi bútorokig – Magyarországon készülnének.

A pénzügyminiszter beszélt arról is, hogy a nemzeti szuverenitásért mindennap tenni kell, hiszen sokszor akarják kívülről megmondani, hogy mi a jó a magyar gazdaságnak.

Erre szerinte mindig az a válaszunk, hogy ezt bízzák inkább ránk – tette hozzá.

A politikus kifejtette azt is, hogy Magyarorszáég egy nagyobb klubnak, az Európai Uniónak is tagja, és az ezzel járó szabályokat minden tagnak be kell tartania, de hogy a klub milyen irányba menjen, versenyképességben, hatékonyságban, abba hadd szóljunk bele mi is.

Ezt tesszük évek óta sok vitával, és vállaljuk, hogy következetesen a magyar emberek, a magyar gazdaság érdekeit képviseljük

– közölte a miniszter, majd a regionális fejlesztésekről szólva kitért rá: fontos kormányzati cél, hogy a beruházások olyan településeket is elérjenek, amelyek eddig kiestek a fősodorból.

Az eseményen megszólalt a térség országgyűlési képviselője, Móring József Attila (KDNP) is, kiemelve, hogy az Igazgyöngy 98 Kft. fejlesztése kiváló példa arra, hogy kistelepülésen is lehet létrehozni és működtetni innovatív, 21. századi igényeknek megfelelő, legalább tucatnyi munkahelyet teremtő vállalkozást.

A cég részéről Kenéz Csaba, az Igazgyöngy 98 Kft. tanácsadója elmondta, hogy a 2001 óta működő, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó, magyar tulajdonú vállalkozás egy építőipari cég telephelyének megvásárlásával, épületek bővítésével és átalakításával hozta létre kötszergyártó üzemét,

a beruházáshoz mintegy 700 millió forint támogatást kapott az Egészségipari támogatási programtól.

Közlése szerint a cég azért döntött saját kötszergyártó üzem beindításáról, mert a Magyarországon használt kötszerek importból származnak, a társaság tervei szerint olcsóbb, jobb minőségű termékeket állít elő, mint amilyenek eddig a nyugat-európai és ázsiai piacokról érkeztek. Ráadásul a fejlesztés szerinte csökkenti, bizonyos típusok tekintetében meg is szünteti a magyarországi kötszerhiányt.

A tanácsadó szerint az üzem 30-40 munkahelyet teremt, az itt előállított kötésrögzítőkből, speciális alakú kötszerekből és baktériumölő szerekkel bevont habkötszerekből exportra is termelnének.

A beruházás megtérülését 9-10 évre becsülte, hozzátéve, hogy közben további fejlesztésekkel bővítenék termékeik körét.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2021-ben 18 embert foglalkoztató Igazgyöngy 98 Kft. 2020-ban 2,2 milliárd, 2021-ben 2,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, a nyeresége mintegy egymillió, illetve 5,3 millió forint volt.

Kenéz a tavalyi árbevételről – a számok pontos ismerete nélkül – annyit jegyzett meg: biztos benne, hogy dinamikusan nőtt. A nyereségről azt mondta, hogy az nagyban függ a hatósági ártól, ami a kötszerek tekintetében 2002 óta változatlan. Azonban az üzem beindulása és az export javítani fog a cég eredményén – tette hozzá.